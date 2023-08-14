الإثنين 14 أغسطس 2023
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منوعات

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك وزوكربيرج، فيتو
مارك وزوكربيرج، فيتو

يبدو أن مارك زوكربيرج، مالك شركة ميتا قرر أن يضع حدًا للتكهنات والشائعات التي لفت قضية منازلته لمالك منصة أكس (تويتر سابقا) إيلون ماسك.

فقد اعتبر في بيان نشره أمس الأحد على منصته الاجتماعية "ثريدز" التي أطلقها الشهر الماضي لتنافس تويتر مباشرة "أظنّ أننا نتفق جميعًا على أن إيلون ليس جادًا، وقد حان الوقت للمضي قدمًا".

وأَضاف "لقد عرضتُ موعدًا حقيقيًا للنزال...لكن  إيلون ماسك لم يؤكد أي موعد، ثم قال إنه يحتاج إلى عملية جراحية، والآن يطلب إجراء جولة تدريبية في حديقتي بدلًا من ذلك".

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في المقابل، سارع ماسك إلى الرد عبر "إكس"، المنصة التي اشتراها العام الماضي حين كان اسمها تويتر، واصفًا زوكربيرج بأنه  جبان.

وأعلن الرجل المثير للجدل الذي يملك أيضًا شركة تيسلا، أنه سيتوجه اليوم الاثنين إلى سيليكون فالي، كاتبًا "أتشوق لأطرق بابه".

وكان الرجلان اللذان يملكان أضخم منصات التواصل، والمتنافسين في هذا المجال بقوة، أعلنا عن "النزال الموعود" في يونيو الماضي، ما أثار اهتمام الملايين من متابعيهما.

 كما تطرق رئيسا مجموعتي "إكس" و"ميتا" العملاقتين المتنافسين إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة (MMA)، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 أغسطس كموعد محتمل لهذه المواجهة.

فيما أعلن ماسك عبر منصته "إكس" يوم الجمعة الماضية أن النزال المحتمل قد يحصل في إيطاليا، فيما أكدت الحكومة الإيطالية وجود محادثات حول "حدث خيري كبير". 

وأضاف "تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية (جورجيا ميلوني) ووزير الثقافة (جينارو سانجيوليانو). وقد أعطيا موافقتهما على (إقامة الحدث في) مكان استثنائي".

ردا على ذلك، نشر زوكيربيرج صورة لنفسه عاري الصدر وهو يثبّت رجلًا آخر خلال ممارسة رياضة قتالية. 

وقال مالك فيسبوك، المعروف بشغفه في الفنون القتالية والذي شارك في مسابقات برياضة جيوجيتسو، "أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون".

لكنه أضاف "إذا تمت الموافقة يومًا على موعد فعلي، فسوف تعرفون ذلك مني. حتى ذلك الحين، من فضلكم افترضوا أن أي شيء يقوله (ماسك) لم يتم الاتفاق عليه".

في المقابل، عاد ماسك وألمح إلى أنه قد يحتاج إلى الخضوع "لعملية جراحية بسيطة" لحل مشكلة "احتكاك عظام كتفي الأيمن بأضلعي"، مضيفًا أن "التعافي سيستغرق بضعة أشهر فقط".

وقلل هذا التضارب والأخذ والرد لاحقًا من الاهتمام بما يدليان به حول الملاكمة الموعودة، والتي على ما يبدو لن تحصل أبدًا، إلا بين "أكس" و"ثريدز" فقط!

وتشتبك المجموعتين العملاقتين في مجال التكنولوجيا منذ سنوات في وجهات نظرهما المتعارضة حول العالم، من السياسة إلى الذكاء الاصطناعي.

لكن المواجهة بينهما تصاعدت حدّتها مع إطلاق مارك ومجموعته "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، أوائل الشهر الماضي تطبيق "ثريدز".

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