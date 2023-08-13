إيطاليا ترفض استضافة النزال، ماسك Vs زوكربيرج

نزال المحاربين، نفى مؤسس شركة ميتا مارك زوكربيرج، وجود أي اتفاق مع قطب الصناعات التكنولوجية المتطورة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشأن النزال المتوقع بينهما.

وبدا زوكربيرج متشككا في أن ماسك سيوافق على منازلته بعدما كتب الأخير على منصته الاجتماعية "إكس" (تويتر سابقا)، أنه طلب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ووزير ثقافتها جينارو سانجوليانو، موقعا تاريخيا للمعركة.

وقال سانجوليانو: "لن يحدث ذلك في روما"، مضيفا أنه أجرى محادثة طويلة وودية مع ماسك.

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The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

تفاصيل نزال الفنون القتالية

وكانت هناك تكهنات بأن اثنين من أغنى الرجال في العالم سيتبارزان مثل المحاربين القدامى في الكولوسيوم في روما.

وكتب ماسك على منصته أن ميلوني وسانجوليانو اتفقا على "موقع ملحمي"، لكنه لم يذكر اسمه.

وكان الملياردير إيلون ماسك مالك منصة تويتر، تفاصيل نزال الفنون القتالية المختلطة بينه وبين الأمريكي مارك زوكربيرج مالك مجموعة ميتا.

وقال ماسك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن إيطاليا ستحتضن النزال، وإن هذا النزال لن يتم تحت مظلة اتحاد الفنون القتالية يو إف سي، وإنما سيكون برعاية شركتيهما إكس وميتا، وأنه سيكون إحياءً للتاريخ الإيطالي العريق.

وأطلق ماسك على الموقعة المرتقبة اسم "نزال المحاربين"، تيمنا بالفيلم الأمريكي The Gladiator.

إيلون ماسك Vs مارك زوكربيرج

يبدو أن تصريحات موقع التواصل الاجتماعي تويتر أشعلت صداما حقيقيا بين مالك موقع تويتر إيلون ماسك ومؤسس شركة ميتا مارك زوكربيرج، وأصبح الاثنان قاب قوسين أو أدنى من الالتقاء قريبا داخل إحدى حلبات المصارعة.

وأعلن رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC دانا وايت، أن مالك موقع تويتر إيلون ماسك ومؤسس شركة Meta مارك زوكربيرج "جادان للغاية" بشأن خوض نزال في الحلبة.