هيئة الدواء توافق على استقبال مستحضرات جديدة تحتوي على مادة لاكتوباسيلاس لأمراض النساء

أصدرت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية التابعة لهيئة الدواء المصرية قرارا بالموافقة، على استقبال أدوية جديدة مرجعية تحتوي على مادة لاكتوباسيلاس “Lactobacillus”، حيث تستخدم تلك المادة الفعالة في علاج أمراض النساء، بناء على قرار اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض النساء والتوليد.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض النساء والتوليد، وافقت على المستحضر من الناحية العلمية نظرا لأنه يساعد في بعض حالات العدوى “recurrent infection”.

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وقال الدكتور علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، إن مادة لاكتوباسيلاس متوفرة في أدوية كثيرة في السوق المصري لعلاج الالتهابات المهبلية للسيدات.



وأوضح لـ"فيتو" أن تلك المادة عبارة عن بكتيريا تعيش في الجسم، بالقناة الهضمية أو المهبل عند السيدات، ومتوفرة أيضا في الزبادي، مؤكدا أن استخدام المادة يساعد في علاج الالتهابات المهبلية.

كانت هيئة الدواء المصرية، نسقت مع الجهات الرقابية والأمنية، بتكثيف جهودها الرقابية بحملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

المرور على ما يقارب ٨ آلاف صيدلية من الصيدليات العامة

وخلال الحملات، تم المرور على ما يقارب ٨ آلاف صيدلية من الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه تم ضبط ٥٥ موقعًا غير مرخص، بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية، جاء أبرزها ضبط موقع تصنيع غير مرخص بنطاق محافظة القاهرة للأدوية مجهولة المصدر غير المسجلة، وتم ضبط كمية من المواد الخام مجهولة المصدر بدون فواتير وماكينات ومواد تعبئة وتغليف، وضبط ١٧ مخزن أدوية غير مرخص.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاء إجمالي قيمة المضبوطات بحوالي ٤ ملايين جنيه.

إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، الموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.