الخميس 10 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

بعد قرار هيئة الدواء، صيدلي: الزبادي يحتوي على بكتيريا تعالج آلام المعدة والالتهابات المهبلية

الزبادي، فيتو
الزبادي، فيتو

كشف الصيدلي علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية عن دراسة طبية أكدت أن الزبادي يحتوي على نوع من البكتيريا مفيدة في علاج الالتهابات المهبلية للسيدات.

 

مادة لاكتوباسيلاس تتوفر في الزبادي

وأشار لـ "فيتو" أن مادة لاكتوباسيلاس من المواد الفعالة المستخدمة في الأدوية وتتوفر أيضًا داخل الزبادي وتتواجد في أصناف من الأدوية منها كريمات موضعية وكبسولات وأكياس فوارة في السوق المصري تستخدم أيضا لعلاج الإسهال وعسر الهضم وآلام المعدة.


وأوضح الصيدلي على عبد الله أن تلك المادة  عبارة عن بكتيريا تعيش في الجسم، ومنها نوع مفيد ويتوفر في الزبادي والأطعمة المخمرة.

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تعيش البكتيريا في الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي والبولي

وأشار إلى أن تلك البكتيريا تعيش في الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي والبولي لجسم الإنسان يساعد في علاج الالتهابات المهبلية وآلام المعدة والإسهال.


كانت أصدرت  اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية التابعة لهيئة الدواء المصرية قرار بالموافقة، على استقبال أدوية  جديدة مرجعية تحتوي على مادة لاكتوباسيلاس “Lactobacillus” حيث تستخدم تلك المادة الفعالة  في علاج أمراض النساء، بناء  على قرار اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض النساء والتوليد.

 

وقالت هيئة الدواء المصرية، أن اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض النساء والتوليد، وافقت  على المستحضر من الناحية العلمية، نظرا لأنه يساعد في بعض حالات العدوى “recurrent infection”.

 

حملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية

كانت هيئة الدواء المصرية، نسقت مع الجهات الرقابية والأمنية، بتكثيف جهودها الرقابية بحملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.


وخلال الحملات، تم المرور على ما يقارب ٨ آلاف صيدلية من الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه تم ضبط ٥٥ موقعًا غير مرخص، بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية، جاء أبرزها ضبط موقع تصنيع غير مرخص بنطاق محافظة القاهرة للأدوية مجهولة المصدر غير المسجلة، وتم ضبط كمية من المواد الخام مجهولة المصدر بدون فواتير وماكينات ومواد تعبئة وتغليف، وضبط ١٧ مخزن أدوية غير مرخص.

 

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الالتهابات المهبلية الجهاز التناسلي الدراسات الدوائية هيئة الدواء المصرية علاج الالتهابات المهبلية مركز الدراسات الدوائية مادة لاكتوباسيلاس

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