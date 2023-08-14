الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

وزير التعليم العالي،
وزير التعليم العالي، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، تطلق «فيتو» بثًا مباشرًا لمؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان مكتب التنسيق بدأ فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارًا من السبت الموافق 5 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى والذي أقرته وزارة التعليم العالي  كالتالي:

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  • الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، عدد الطلاب: 22304
  • الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013
  • الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923
  • الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.
تنسيق الجامعات، فيتو

المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي اليوم

ويمكن متابعة المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)
 

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رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

تنسيق المرحلة 2023، تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة الذي بلغ عدد المسجلين منهم على موقع تنسيق الجامعات 2023 ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى.

ومن المتوقع أن تنطلق غدًا الثلاثاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لمدة 5 أيام على موقع تنسيق الجامعات تنتهي السبت القادم، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الانفوجراف التوضيحي ودليل "سؤال وجواب" يتضمنان العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الفيديو التوضيحي المرفق يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الالكترونى وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2022

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـ تنسيق الجامعات 2022 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

وتشمل التغطية أيضًا شروط اختبارات القدرات للالتحاق بكليات "الإعلام والتربية الرياضية والتمريض والتربية الفنية والتربية النوعية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية"، إلى جانب كيفية تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2022  بالترتيب الصحيح والسليم.

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2022 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.

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