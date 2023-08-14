الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

علاج سريع للتسلخات، وأسباب الإصابة وطرق الوقاية

علاج التسلخات، فيتو
علاج التسلخات، فيتو

علاج سريع للتسلخات هو ما يبحث عنه كل من يعاني من هذه المشكلة المزعجة، وتعد التسلخات من المشاكل الجلدية، التي تصيب مختلف الأعمار، فتجد التسلخات مصاب بها الأطفال الرضع، وكذلك كبار السن، والتسلخات درجات، ولها العديد من المراحل، والأسباب، وغالبا ما يكون الاحتكاك المستمر هو السبب.

وأكدت الدكتورة سارة يسري اخصائية الأمراض الجلدية، أن التسلخات مراحل، من البسيط إلى الشديد، وعادة ما تكون الحكة المستمرة مع التعرق هي السبب، وتستعرض الدكتورة سارة، أعراض وأسباب التسلخات، وعلاج سريع للتسلخات.

Advertisements

 

أسباب التسلخات

تسلخات الأطفال

أشارت أخصائية الأمراض الجلدية، إلى أن أسباب التسلخات عديدة، ومنها:

- زيادة الوزن، مما يسبب وجود ثنايا في الجلد، ومناطق الاحتكاك تزداد، كمنطقة الصدر، وما بين الفخدين، فمع الاحتكاك المستمر، ومع التعرق في الحر تظهر التسلخات.

- عدم الاعتناء بالنظافة الشخصية، وهو ما قد يظهر عند الرضع، وفي منطقة الحفاضات تحديدا، حيث يساعد ذلك على ظهور البكتيريا والفطريات.

- الحر الشديد، مع التعرق، فيظهر في الأماكن التي بها احتكاك.

- مرض السكري، من عوامل زيادة الإصابة بالتسلخات.

- ارتداء ملابس خشنة في الحر، فمع التعرق يزداد الاحتكاك، فتبدأ التسلخات في الظهور.

وأوضحت أن التسلخات تزداد في فصل الصيف، مع التعرق الشديد، والحكة.

 

أعراض التسلخات

تظهر التسلخات في شكل حبيبات صغيرة ملتهبة، ومع الاحتكاك المستمر يزداد الأمر سوءا، ويلتهب الجلد بشكل أكبر.

 

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتسلخات

ولفتت أخصائية الأمراض الجلدية إلى أنه من الملاحظ، أن الأطفال الرضع، وكبار السن، وأصحاب الأوزان الزائدة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالتسلخات.

 

علاج سريع للتسلخات

وعن علاج سريع للتسلخات، فأشارت اخصائية الأمراض الجلدية إلى أن العلاج يعتمد على درجة التسلخات فإذا كانت التسلخات بسيطة، فيمكن استخدام كريم مرطب لطيف، مع الحرص على ضرورة تجفيف المنطقة المصابة دائما وكذلك بودرة التلك من الحلول السريعة والفعالة، مع جميع الفئات المصابة بالتسلخات.
الحرص على استخدام الكريمات المضادة للحكة.


وأكدت ضرورة عدم ارتداء الملابس الضيقة وبالنسبة للأطفال الرضع، ممن يعانون من تسلخات منطقة الحفاض، فلابد من تغيير الحفاض أولا بأول، وعدم تركه حتى يصل البلل إلى جلد الطفل وكذلك الحرص على استخدام نوع جيد من الحفاضات، مع استخدام بودرة التلك، وكريمات مصنوعة من اكسيد الزنك.

 

الوقاية من التسلخات

علاج سريع للتسلخات

ونصحت أخصائية الأمراض الجلدية بضرورة أخذ الاحتياطات، لتجنب الإصابة بالتسلخات، كالتالي.

الحرص على تجفيف المناطق التي بها ثنايا واحتكاكات بالجلد جيدا.

ارتداء الملابس القطنية، خاصة بالنسبة لأصحاب الجلد الحساس.

استخدام الصابون الطبي، المضاد للفطريات.

أخصائي: أمراض المناعة في الجلد غير معدية

الصحة تكشف أعراض سرطان الجلد وتحذر من أشعة الشمس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التسلخات عند الأطفال علاج سريع للتسلخات التخلص من آلام التسلخات التسلخات بين الفخذين طرق التخلص من التسلخات عند الاطفال

مواد متعلقة

الصحة توضح مدة تجديد خلايا الجلد بعد الحروق

نصائح لاستخدام واقي الشمس بأمان وفعالية للحماية من حروق الجلد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الكليات

أسعار الذهب اليوم الاثنين، آخر تحديث

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، قائمة مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد

نجيب ساويرس يكشف مساوئ طريق مطار مطروح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، إعفاء 1500 طالب من المصروفات الدراسية والتوزيع الجغرافي

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023، 90,9% للطب البشري.. والصيدلة 88,7%.. ومفاجأة في الشعبة الأدبية

مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 والحدود الدنيا للمرحلة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 14-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الزوج في المنام وعلاقته بانتهاء كافة المشاكل والأزمات

صيغة دعاء النبي في قيام الليل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية