علاج سريع للتسلخات، وأسباب الإصابة وطرق الوقاية

علاج سريع للتسلخات هو ما يبحث عنه كل من يعاني من هذه المشكلة المزعجة، وتعد التسلخات من المشاكل الجلدية، التي تصيب مختلف الأعمار، فتجد التسلخات مصاب بها الأطفال الرضع، وكذلك كبار السن، والتسلخات درجات، ولها العديد من المراحل، والأسباب، وغالبا ما يكون الاحتكاك المستمر هو السبب.

وأكدت الدكتورة سارة يسري اخصائية الأمراض الجلدية، أن التسلخات مراحل، من البسيط إلى الشديد، وعادة ما تكون الحكة المستمرة مع التعرق هي السبب، وتستعرض الدكتورة سارة، أعراض وأسباب التسلخات، وعلاج سريع للتسلخات.

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أسباب التسلخات

تسلخات الأطفال

أشارت أخصائية الأمراض الجلدية، إلى أن أسباب التسلخات عديدة، ومنها:

- زيادة الوزن، مما يسبب وجود ثنايا في الجلد، ومناطق الاحتكاك تزداد، كمنطقة الصدر، وما بين الفخدين، فمع الاحتكاك المستمر، ومع التعرق في الحر تظهر التسلخات.

- عدم الاعتناء بالنظافة الشخصية، وهو ما قد يظهر عند الرضع، وفي منطقة الحفاضات تحديدا، حيث يساعد ذلك على ظهور البكتيريا والفطريات.

- الحر الشديد، مع التعرق، فيظهر في الأماكن التي بها احتكاك.

- مرض السكري، من عوامل زيادة الإصابة بالتسلخات.

- ارتداء ملابس خشنة في الحر، فمع التعرق يزداد الاحتكاك، فتبدأ التسلخات في الظهور.

وأوضحت أن التسلخات تزداد في فصل الصيف، مع التعرق الشديد، والحكة.

أعراض التسلخات

تظهر التسلخات في شكل حبيبات صغيرة ملتهبة، ومع الاحتكاك المستمر يزداد الأمر سوءا، ويلتهب الجلد بشكل أكبر.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتسلخات

ولفتت أخصائية الأمراض الجلدية إلى أنه من الملاحظ، أن الأطفال الرضع، وكبار السن، وأصحاب الأوزان الزائدة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالتسلخات.

علاج سريع للتسلخات

وعن علاج سريع للتسلخات، فأشارت اخصائية الأمراض الجلدية إلى أن العلاج يعتمد على درجة التسلخات فإذا كانت التسلخات بسيطة، فيمكن استخدام كريم مرطب لطيف، مع الحرص على ضرورة تجفيف المنطقة المصابة دائما وكذلك بودرة التلك من الحلول السريعة والفعالة، مع جميع الفئات المصابة بالتسلخات.

الحرص على استخدام الكريمات المضادة للحكة.



وأكدت ضرورة عدم ارتداء الملابس الضيقة وبالنسبة للأطفال الرضع، ممن يعانون من تسلخات منطقة الحفاض، فلابد من تغيير الحفاض أولا بأول، وعدم تركه حتى يصل البلل إلى جلد الطفل وكذلك الحرص على استخدام نوع جيد من الحفاضات، مع استخدام بودرة التلك، وكريمات مصنوعة من اكسيد الزنك.

الوقاية من التسلخات

علاج سريع للتسلخات

ونصحت أخصائية الأمراض الجلدية بضرورة أخذ الاحتياطات، لتجنب الإصابة بالتسلخات، كالتالي.

الحرص على تجفيف المناطق التي بها ثنايا واحتكاكات بالجلد جيدا.

ارتداء الملابس القطنية، خاصة بالنسبة لأصحاب الجلد الحساس.

استخدام الصابون الطبي، المضاد للفطريات.