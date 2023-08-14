زيادة أسعار السجائر تحرق جيوب المصريين، وهذه آليات السيطرة على الأزمة في الأسواق

السجائر، مازالت ارتفاع أسعار السجائر أزمة تؤرق مزاج المدخنين، والذين يعتبرون السجائر أحد أهم أشكال ضبط المزاج لديهم ولا يمكن الاستغناء عنها، فما زالت تداعيات الأزمة تترك بصماتها بوضوح فى السوق وذلك من خلال ارتفاع أسعارها مقارنة بالسعر الرسمى المعلن من قبل الشركات المنتجة.

ارتفاع أسعار السجائر

ولا يوجد أى تاجر الآن يقوم ببيع السجائر بالأسعار الرسمية بل يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، ولقد وصل الأمر إلى أنها تختلف من منطقة إلى أخرى، هذا فى الوقت الذى انتشرت فيه على السوشيال ميديا أحد مقاطع الفيديوهات لأحد الطوابير لزبائن السجائر فى منطقة باب البحر - “ فى الفجالة ” والتى يتم بيع السجائر بالجملة بها.

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التغير الشهري لأسعار السجائر

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.9%) مجموعة الدخان بنسبة (8.0%) وذلك خلال شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يونيو 2023، وذلك طبقا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

التغير السنوي لأسعار السجائر

وسجلت مجموعة الدخان ارتفاعا بنسبة (51.9%) خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022.

السجائر تعد أنواع المزاج المعتاد لدى المستهلك المصرى

وأكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات أن السجائر تعد أنواع المزاج المعتاد لدى المستهلك المصري. لافتا إلى أن المستهلك يعاني بشدة من الارتفاع غير المبرر لأسعار السجائر، حيث إنه يدفع أكثر من ثمنها الحقيقي نتيجة أطماع بعض التجار، لافتا إلى أنه على الرغم من تلك الزيادات فهذا لن يترك تأثيرا على معدل الاستهلاك بالسوق المحلي.

وقال الإمبابي، فى تصريحات خاصة لـ فيتو "إن تصريح الحكومة بعزمها على زيادة الضرائب المحصلة على السجائر بقيمة 86.9 مليار جنيها بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه عن ماتم تحصيله فى العام الماضى، حيث تم تحقيق 81 مليار في عامي 2022و2023، جعل كل تاجر يخمن قيمة الزيادة المتوقعة بشكل عشوائى ويفرضها على المستهلك، مما جعل هناك انفلاتا فى الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه يوجد الان فى سوق السجائر.

وأوضح الإمبابي أنه لحل تلك الفجوة بين الرقمين الذى تم ذكرهم من قبل وهو “6 مليارات جنيه المتبقيين” فكان يجب تعديل التشريع الضريبي على السجائر مما يساهم فى تحقيق هذا الفارق وتدخل هذه الحصيلة إلى خزينة الدولة.

آليات السيطرة على أزمة سوق السجائر

وقال الإمبابى إن السيطرة على أزمة سوق السجائر كانت تتطلب السرعة فى إقرار التعديل الضريبي على السجائر، لافتا إلى أن الزيادة التي تم عرضها وفقا للتعديل الضريبي، لتضاف على السجائر كانت لا تتعدى 2 جنيه وليس 30 جنيها وأرقام مبالغ فيها كما يحدث الآن فى السوق، موضحا أن تلك الزيادة الكبيرة تدخل جيوب التجار وليس خزينة الدولة. هذا فضلا على أن حالة الارتفاع غير المبرر تتطلب بشدة تشديد الرقابة مما يقلل من الزيادات غير المبررة.

53 مصنعًا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر

وأشار الإمبابى إلى أن قطاع الدخان في مصر يضم 53 مصنعًا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة، بما فيها الشركة الشرقية للدخان. موضحا أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًّا، بمعدل 83 مليار سيجارة سنويًّا، و280 مليون سيجارة يوميًّا.

باركود على علب كل السجائر

وأوضح أنه تم وضع باركود على علب كل السجائر؛ لتوضيح السعر الرسمي للبيع، مضيفًا أن أي مشترٍ يستطيع عمل مسح للباركود لباقي السجائر الأجنبية المنتجة من خلال الشركات الأجنبية بالسوق المصري وذلك من خلال فتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم التعرف على سعر العلبة وتاريخ الإنتاج.

وعلق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على تصريح رئيس الشركة الشرقية للدخان بشأن ضخ كميات أكبر من السجائر لمواجهة ارتفاع الأسعار.

سيناريو ارتفاع أسعار السجائر

وقال "امبابي ان ضخ كميات أكبر من السجائر لن تكون كفيلة بخفض الأسعار وضبط السوق، ولا يجب تكرار سيناريو أثبت فشله".

حل سحري للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف: "اقترحت ضخ كميات السجائر التي تم ضبطها من قبل التجار المخالفين في محطات الوقود وطنية التابعة للدولة ليصبح المنتج منتشرا في الأسواق ومن ثم سيؤدي إلى تراجع الأسعار".

السجائر المخزنة في الأسواق

وأكد: "كميات السجائر المخزنة لدى التجار 3 أضعاف إنتاج الشركة الشرقية للدخان".

الشرقية للدخان تنفي تحريك أسعار السجائر

وفي تصريحات سابقة نفي هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية -إيسترن كومباني- تحريك أسعار السجائر مؤكدًا أن الأسعار لم تتغير منذ مارس ٢٠٢٣ مشيرًا إلى أن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقا للاحتياجات الطبيعية للسوق، وأوضح أن هناك أفكار جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار غير الملتزمين.

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

أزمة السجائر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

مؤشر التضخم خلال شهر يوليو

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.

أسباب ارتفاع التضخم

وترجع أهم أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)،، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%).