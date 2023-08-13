طريقة عمل الفايش في البيت، زي بتاع زمان

طريقة عمل الفايش، الفايش من المخبوزات التي توارثناها عن الأجداد،، ويبرع أهل الصعيد في طريقة عمل الفايش، الذي تعود أصوله إلى بلاد الصعيد، والريف المصري بشكل عام، ويتميز الفايش الصعيدي بلونه الأصفر المميز، وذلك لأن الكركم هو المكون الأساسي، في طريقة عمل الفايش، مع الدقيق والخميرة والحليب.

طريقة عمل الفايش

وطريقة عمل الفايش من طرق المقرمشات اللذيذة، التي يمكنك عملها لأطفالك، لتناوله مع الشاي، او العصير، إلى جانب أنه يرتبط بالاعياد والمناسبات، مثل الكحك والبسكويت، ومن جهة أخرى يعد الفايش من المخبوزات عالية القيمة الغذائية، لأنه يحتوي على فوائد صحية عديدة، لاحتوائه على اللبن الحليب، والكركم، وكلاهما يقدمان للجسم الكثير من الفوائد، فهو يزود الجسم بالطاقة، وجيد لصحة العظام والأسنان.

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طريقة عمل الفايش الصعيدي

ونستعرض من خلال السطور التالية، طريقة عمل الفايش الصعيدي على أصوله من مطبخ الشيف منال الكومي.

مقادير عمل الفايش الصعيدي:



كيلو دقيق

كوب ونصف زبدة أو سمن بلدي ويفضل السمن

حوالي لتر حليب

ملعقة كبيرة كركم

3 ملاعق كبيرة حمص مطحون أو فول مدشوش ناعم

كوب سكر

ذرة ملح



طريقة عمل الفايش الصعيدى:



نقوم بعمل خميرة الحليب أولًا:

-نضع الحمص أو الفول في علبة أو برطمان ويفضل برطمان زجاج مثل برطمان المربي.

- ثم نغلي كوب حليب ونضعه فور غليانه عليه في العلبة، ثم نُغطي العلبة بغطاء مُحكم الغلق وتُلف جيدًا بقطعة قُماش وتوضع في مكان لا يصل إليه الهواء كي تتخمر، لمدة يوم فى الصيف ويومين فى الشتاء.

-وعند فتحها نلاحظ تكون طبقة مثل القرص علي الوجه وبذلك تكون اختمرت جيدًا.

-نأخذ كوب دقيق تقريبًا نضع عليهم الخميرة ونعجنهم ونغطيها ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.



ثانيًا تحضير العجين:

-نضع باقي الحليب مع الزبدة أو السمن مع السكر والكركم على النار لتدفئته فقط.

-نضع الدقيق في طبق العجن ثم يُعجن بخليط الحليب وهو دافىء ويعجن ثم نضع الخميرة.

-نعجن العجين جيدًا حتى تختفي الخميرة وتترك حتى تختمر، ساعة أو أكثر.

-بعد حدوث التخمر للعجين تُقطع على شكل صوابع أو أقراص ثم توضع في صاجات مدهونة بالسمن.

-يُسخن الفرن جيدًا على 220 ثم نضع الصاجات وبعد أن تنضج وتحمر نقلبها، ثم ننقلها إلى فرن هادئ حتى يتم تحميصها.

ويجب ألا تضاف أي خميرة غير خميرة الحليب حتى لا يتغير الطعم.