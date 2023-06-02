طريقة عمل الكشك، أكلة مصرية شهيرة وفاخرة

طريقة عمل الكشك، الكشك من الأكلات المصرية الشهيرة التى كانت تقدم في الصعيد وتداولتها المدن واحترفتها الجدات ومازال يقدم حتى الآن خاصة فى العزومات.

وطريقة عمل الكشك، سهلة وبسيطة وهو يعتبر اكلة مغذية تقدم بجانب المحاشى والصوانى وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكشك.

مكونات عمل الكشك:

نصف كوب أرز

نصف لتر شوربة دجاج

نصف لتر لبن حليب

معلقتان كبيرتان دقيق

علبة زبادي صغيرة

ملح

فلفل

بصل محمر للوجه

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طريقة عمل الكشك:-

- يقلب الزبادي مع الدقيق ويترك مدة لا تقل عن ربع ساعة.

- يوضع الأرز مع الشوربة ويقلب باستمرار على النار حتى ينضج تمامًا.

- يضاف اللبن ويقلب جيدًا.

- عند الغليان يضاف خليط الزبادي ويقلب جيدًا.

- يتبل بالملح حسب الرغبة، ويقدم بعدها ساخنا، بعد تزيينه بالبصل المحمر.

ولعمل الكشك بالجمبرى

مكونات الكشك بالجمبري:-

نصف كيلو جمبري، صغير الحجم، مسلوق.

كوب زبادي.

نصف كوب كبير دقيق.

كوب كبير لبن سائل.

ثمرة بصل متوسطة الحجم، مفرومة.

ربع كوب كبير زيت.

2 كوب شوربة جمبري.

فص ثوم كبير.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود مطحون الرغبة.

طريقة عمل الكشك، فيتو

طريقة عمل الكشك بالجمبرى:-

- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والزبادي واللبن ويقلب المزيج جيدا ويترك لمدة 5 ساعات.

- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت ثم يوضع البصل ويقلب حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

- في إناء على نار متوسطة توضع شوربة الجمبري حتى تغلي.

- تتبل شوربة الجمبري بالثوم والملح والفلفل وتقلب الشوربة ثم يضاف اليها مزيج الدقيق واللبن والزبادي وتقلب ثم تترك على النار تسخن.

- يوضع الجمبري وملعقة كبيرة من البصل المحمر في شوربة الجمبري.

ويمكن أيضا عمل الكشك بالفراخ.

مكونات الكشك بالفراخ:

صدور فراخ مسلوقة.

زبادي.

مرقة.

بصل.

ملح وفلفل.

عصير ليمون.

دقيق.

طريقة عمل الكشك بالفراخ:-

- حمري البصل في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ثم ارفعيه واتركيه جانبًا.

- على نار متوسطة ضعي الزيت والسمن واتركيهما حتى يذوب السمن.

- أضيفي الدجاج والكمون وقلبيه حتى يتغير لونه، ثم أضيفي الدقيق وقلبي لمدة 3 دقائق.

-أضيفي الزبادي ببطء مع التقليب المستمر حتى يذوب الدقيق.

- أضيفي المرق والملح والفلفل الأسود، وقلبي باستمرار حتى يغلي ويغلظ.

- ضعي الكشك في طبق التقديم وزينيه بالبصل المحمر.

ولعمل الكشك الصعيدي

مكونات عمل الكشك الصعيدي:

كشك

صدور دجاج

مكعبات بصل شرائح

زيت

فلفل اسود

بهار مشكل

لتر مرق الدجاج

طريقة عمل الكشك الصعيدي:

-يوضع الكشك في ماء لمدة ربع ساعة حتى تتفتح الحبات، ويزداد حجمه.

-نحمر شرائح البصل وبنفس الزيت نحمر صدر الدجاج، مع إضافة البهارات.

-نضيف مرق الدجاج ويترك حتى يغلي.

-نصفي الكشك ويوضع على المرق على النار لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.

-نضيف بعد ذلك كمية من البصل المحمر، ونترك الباقي للتزيين.

-نستمر في التقليب حتى ينضج، ونحصل على القوام المطلوب.

-نضعه في الاطباق، ويقدم عندما يبرد، ويزين الوجه بالبصل المحمر.