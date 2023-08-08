طريقة عمل الكيكة العادية هشة وطرية وناجحة

طريقة عمل الكيكة العادية، الكيكة من الحلوى البسيطة التي لها توجد مكوناتها فى كل منزل، لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها باستمرار.

وطريقة عمل الكيكة العادية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بنكهات مختلفة وحشوات عديدة خشب الرغبة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكيكة العادية.

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيقة

5 بيضات

كوب لبن حليب

كوب سمن على زيت

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

يجب أن نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع الفانيليا وتضرب جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.

ثم نضيف اللبن والزيت والسمن ونضرب جيدا، ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب السكر.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.

ثم نضيف خليط البيض واللبن تدريجيا على الدقيق مع التقليب المستمر.

ونعجن جيدا بالمضرب اليدوى حتى نحصل على قوام ناعم خالى من تكتلات الدقيق

ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى الصينية، وتدخلها الفرن الساخن.

طريقة عمل الكيكة العادية، فيتو

نترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن.

ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث نخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.

وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.

ويمكن تزيينها بالصوصات المختلفة أو العسل أو رشها بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة، فهى شهية ولذيذة فى جميع حالاتها.

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال

ويمكن عمل نفس الكيكة بالنكهات المختلفة، مثل الكيكة بالبرتقال حيث نستبدل اللبن بكوب عصير برتقال وربع كوب بشر قشر برتقال، واستكمل نفس الخطوات المذكورة.

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طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

وأيضا يمكن عمل الكيكة بالشيكولاتة من خلال إضافة ربع كوب كاكاو خام لخليط البيض واللبن فى الخلاط ونضرب جيدا، ويمكن نزين الكيك بعد أن تبرد بصوص الشيكولاتة.