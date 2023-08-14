الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحداث 14 أغسطس، توقف ساعة بيج بن لأول مرة، وفض اعتصامي رابعة والنهضة وميلاد الزعيم مصطفى كامل ورحيل شويكار

أحداث 14 أغسطس، فيتو
أحداث 14 أغسطس، فيتو

شهد اليوم 14 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

 

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم 

1844 - وقوع معركة إسلي بين فرنسا والمغرب.

1949 - الضابط سامي الحناوي يقود انقلابًا عسكريًا في سوريا ضد حسني الزعيم ويعدمه.

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1974 - الجيش التركي يدخل العاصمة القبرصية نيقوسيا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته قبرص ووصول حكومة عسكرية من القبارصة اليونانين إلى الحكم.

1994 - إلقاء القبض على الإرهابي الدولي كارلوس في السودان.

2003 - انقطاع التيار الكهربائي عن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة وكندا.

2013 -  فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدة وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر.

2017 - مجلس عموم المملكة المتحدة يُعلن توقف ساعة بيج بن التاريخيَّة عن العمل لمُدَّة 4 سنوات بسبب أعمال الترميم والإصلاح، بعد 157 سنة من العمل المُتواصل.

2018 - فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية كيرلا الهندية تودي بحياة 300 شخص وُتشرد 200 ألف آخرين.

2020 - عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 21 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 761 ألف حالة وفاة وحوالي 13 مليونًا و48 ألف حالة تماثلت للشفاء.

2021 - زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب منطقة بوتي ترو دو نيب في هايتي، خلف أضرارًا كبيرة في المباني ومئات الضحايا.

2022 - اندلاع حريق في كنيسة أبي سيفين في منطقة إمبابة بالقاهرة، ممَّا أودى بحياة 41 شخصًا من جُملتهم كاهن الكنيسة.

 

مواليد يوم 14 أغسطس

1867 - جون غلزورثي، أديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1932.

1874 - الزعيم مصطفى كامل، سياسي مصري.

1926 - رينيه جوسيني، كاتب فرنسي.

1945 - ستيف مارتن، ممثل أمريكي.

1966 -هالي بيري، ممثلة أمريكية.

1976 - مايا نصري، مغنية وممثلة لبنانية.

 

وفيات يوم 14 أغسطس

1118 - المستظهر بالله، خليفة عباسي.

1661 - صفي الدين القشاشي، متصوف وفقيه ومصنف مسلم.

1941 - بول ساباتييه، عالم كيمياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1912.

1956 - برتولت بريشت، شاعر ألماني.

1958 - فردريك جوليو-كوري، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.

1988 - اينزو فيراري، مستثمر إيطالي ومؤسس فريق فيراري لسباق السيارات وصاحب العلامة التجارية ذاتها.

2010 - أحمد السقاف، أديب وشاعر كويتي.

2011 -طلعت زين، مغني وممثل مصري.

2017 - عبد الكريم غلاب، أديب مغربي.

2020 - شويكار، ممثلة مصرية.

أحداث 13 أغسطس، بدء بناء جدار برلين، ميلاد كاسترو، ورحيل صلاح عبد الصبور وسمير الإسكندراني

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