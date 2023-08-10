أحداث 10 أغسطس، افتتاح متحف اللوفر إعلان الدستور الفلسطيني، فوز أردوغان برئاسة تركيا، ميلاد التوأم حسام وإبراهيم حسن

شهد يوم 10 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1792 - الثوار الفرنسيون يهاجمون «قصر إلتوي لري» مقر الملك لويس السادس عشر والذي تحول فيما بعد إلى متحف اللوفر، فيما لجأ الملك إلى «مقر الجمعية الوطنية» التي أوقفته وقررت انتخاب مؤتمر وطني لوضع دستور جديد للبلاد.

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1793 - افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بعد عام من اقتحام الثورة الفرنسية له وكان يعرف قبل ذلك بقصر «إلتوي لري» وكان مقرا لإقامة ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية.

1809 - إعلان استقلال الإكوادور عن إسبانيا.

1913 - التوصل لاتفاق سلام ينهي حرب البلقان.

1914 - فرنسا تعلن الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية خلال الحرب العالمية الأولى.

1920 -الدولة العثمانية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها.

1922 - إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية، وقد قضى الدستور بإنشاء مجلس تشريعي يتكون من 22 عضو منهم 6 من الإنجليز و4 من اليهود وانتخاب 8 مسلمين ومسيحيين ويهوديين اثنين ويرأسه المندوب السامي، وقد قاطع الفلسطينيون انتخاب المجلس.

1945 - اليابان تعلن من خلال الإذاعة استسلامها في الحرب العالمية الثانية.

1989 - تعيين الجنرال كولن باول رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وهو أول زنجي يتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

1990 - انعقاد مؤتمر القمة العربية الثامن عشر والطارئ في القاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت.

1990- موافقة صدام حسين رئيس العراق على توصية من محمد مهدي صالح وزير التجاري العراقي، باعتماد نظام الحصة التموينية تجنبًا لمجاعة محتملة بعد فرض حصار اقتصادي على العراق.

2002 - تركمانستان تصدر قانون تغيير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع.

2010 - مديرة منظمة الصحة العالمية مارجريت تشان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير.

2014 -الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة في تركيا في الجولة الأولى بعد أن حصد 51.79% من أصوات الناخبين.

مواليد يوم 10 أغسطس

1568 - عبد القادر الطبري، عالم مسلم وكاتب وشاعر حجازي.

1936 - إبراهيم الشقنقيري، مخرج مصري.

1937 - عفيف عبد الرحمن، لغوي وأكاديمي أدبي فلسطيني - أردني.

1960 - أنطونيو بانديراس، ممثل إسباني.

1966 – التوأم حسام وإبراهيم حسن لاعبى ومدربى كرة قدم مصري.

1997 - كايلي جينر، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية.

وفيات يوم 10 أغسطس

1535 - إيبوليتو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

1896 - أوتو ليلينتال، مخترع طيران ألماني.

1907 - محمد ظافر المدني، فقيه مالكي وصوفي شاذلي طرابلسي عثماني.

1915 - هنري موزلي، عالم فيزياء إنجليزي.

2012 -عمر بن سليمان الأشقر، رجل دين فلسطيني.

أحمد زيد السرحان، رئيس مجلس الأمة الكويتي.

2019 -حمود ناصر، مغني كويتي.