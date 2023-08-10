الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحداث 10 أغسطس، افتتاح متحف اللوفر إعلان الدستور الفلسطيني، فوز أردوغان برئاسة تركيا، ميلاد التوأم حسام وإبراهيم حسن

حسام وإبراهيم حسن،فيتو
حسام وإبراهيم حسن،فيتو

شهد يوم 10 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم 

1792 - الثوار الفرنسيون يهاجمون «قصر إلتوي لري» مقر الملك لويس السادس عشر والذي تحول فيما بعد إلى متحف اللوفر، فيما لجأ الملك إلى «مقر الجمعية الوطنية» التي أوقفته وقررت انتخاب مؤتمر وطني لوضع دستور جديد للبلاد.

Advertisements

1793 - افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بعد عام من اقتحام الثورة الفرنسية له وكان يعرف قبل ذلك بقصر «إلتوي لري» وكان مقرا لإقامة ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية.

1809 - إعلان استقلال الإكوادور عن إسبانيا.

1913 - التوصل لاتفاق سلام ينهي حرب البلقان.

1914 - فرنسا تعلن الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية خلال الحرب العالمية الأولى.

1920 -الدولة العثمانية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها.

1922 - إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية، وقد قضى الدستور بإنشاء مجلس تشريعي يتكون من 22 عضو منهم 6 من الإنجليز و4 من اليهود وانتخاب 8 مسلمين ومسيحيين ويهوديين اثنين ويرأسه المندوب السامي، وقد قاطع الفلسطينيون انتخاب المجلس.

1945 - اليابان تعلن من خلال الإذاعة استسلامها في الحرب العالمية الثانية.

1989 - تعيين الجنرال كولن باول رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وهو أول زنجي يتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

1990 - انعقاد مؤتمر القمة العربية الثامن عشر والطارئ في القاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت.

1990- موافقة صدام حسين رئيس العراق على توصية من محمد مهدي صالح وزير التجاري العراقي، باعتماد نظام الحصة التموينية تجنبًا لمجاعة محتملة بعد فرض حصار اقتصادي على العراق.

2002 - تركمانستان تصدر قانون تغيير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع.

2010 - مديرة منظمة الصحة العالمية مارجريت تشان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير.

2014 -الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة في تركيا في الجولة الأولى بعد أن حصد 51.79% من أصوات الناخبين.

مواليد يوم 10 أغسطس 

1568 - عبد القادر الطبري، عالم مسلم وكاتب وشاعر حجازي.

1936 - إبراهيم الشقنقيري، مخرج مصري.

1937 - عفيف عبد الرحمن، لغوي وأكاديمي أدبي فلسطيني - أردني.

1960 - أنطونيو بانديراس، ممثل إسباني.

1966 – التوأم حسام وإبراهيم حسن  لاعبى ومدربى كرة قدم مصري.

1997 - كايلي جينر، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية.

وفيات يوم 10 أغسطس

1535 - إيبوليتو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

1896 - أوتو ليلينتال، مخترع طيران ألماني.

1907 - محمد ظافر المدني، فقيه مالكي وصوفي شاذلي طرابلسي عثماني.

1915 - هنري موزلي، عالم فيزياء إنجليزي.

2012 -عمر بن سليمان الأشقر، رجل دين فلسطيني.

أحمد زيد السرحان، رئيس مجلس الأمة الكويتي.

2019 -حمود ناصر، مغني كويتي.

أحداث 9 أغسطس، بريطانيا تعتقل غاندي، انقلاب لغوي في تركيا، ميلاد حورية حسن وويتني هيوستن، رحيل محمود درويش وفؤاد سراج الدين

محمود درويش، شاعر الملايين الذي هزته ريتا الإسرائيلية، واعتذاره على علبة سجائر لأمه يتحول لأشهر أغنية عربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ذاكرة اليوم مناسبات أحداث ذاكرة اليوم احداث ذاكرة اليوم أردوغان التؤأم حسام وإبراهيم حسن متحف اللوفر

الأكثر قراءة

الأول كناسة دكان والتاني مات، طارق الشناوي يعلن رأيه الصادم في فيلم مرعي البريمو وع الزيرو

كلام نهائي، الشرقية للدخان تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر وتتخذ إجراء خلال أيام يفرح المصريين

رد قاس من نجيب ساويرس لمتابع شن هجوما على صلاح ومحمد رمضان

يقتل القتيل ويمشي في جنازته، تفاصيل مأساوية في واقعة ذبح طالب علي يد ابن عمه بالقليوبية

حتى يكون النجم الأوحد، رضا عبد العال: شيكابالا وراء رفض إدارة الزمالك ضم محمد صلاح

حريق قرب مطار رئيسي على مشارف موسكو

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

لحظة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية بالإكوادور خلال مهرجان انتخابي (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 9-8-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية