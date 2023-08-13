الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحداث 13 أغسطس، بدء بناء جدار برلين، ميلاد كاسترو، ورحيل صلاح عبد الصبور وسمير الإسكندراني

أحداث 13 أغسطس، فيتو
أحداث 13 أغسطس، فيتو

شهد يوم 13 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.


مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1892 - صدور العدد الأول من صحيفة «الأفرو أمريكان» في مدينة بالتيمور لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة.
1913 - اختراع مادة الستاينليس ستيل على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي.
1923 - المؤتمر الوطني في تركيا يقرر تعيين مصطفى كمال رئيسًا للحكومة التركية في خطوة أخيرة نحو القضاء على الخلافة الإسلامية.
1940 - القوة الجوية الألمانية تنفذ عملية قصف جوي كبيرة، اعتُبرت الأعنف بذلك الوقت ضد العاصمة البريطانية لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.

  المملكة المتحدة وقطاع النفط العراقي

1951 - المملكة المتحدة توقع اتفاقية جديدة تضمن حصولها على امتيازات إضافية في قطاع النفط العراقي.
1960 - أفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا.
1961 - إغلاق الحدود بين الألمانيتين وبدء بناء جدار برلين.
1964 - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية يوافق على اتفاقية السوق العربية المشتركة.
1987 - الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعترف بمسئوليته عن قضية إيران / كونترا.
2015 -الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر يعلن عن إصابته بمرض السرطان.
2020 - إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تعلنان اتفاقًا لتطبيع العلاقات بين الدولتين.

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مواليد يوم 13 أغسطس

1899 - ألفريد هتشكوك، مخرج سينمائي إنجليزي.
1910 - محمد عبد المطلب، مغني مصري.
1926 - فيدل كاسترو، رئيس كوبا.
1946 - أحمد ماهر، ممثل مصري.
1952 - عائشة الرازم، شاعرة وصحفية ورسامة فلسطينية - أردنية.
1958 - رشيد عساف، ممثل سوري.
1964 - حنان، مغنية مصرية.

وفيات يوم 13 أغسطس

1863 - ديلاكروا، رسام فرنسي.
1941 - طلعت حرب، اقتصادي مصري.
1946 - هربرت جورج ويلز، كاتب إنجليزي.
1953 - خليل السكاكيني، أديب فلسطيني.
1981 - صلاح عبد الصبور، شاعر مصري.
1989 - علي سامي الشيرازي، عالم آثار إيراني.
2020 - عصام العريان، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
2020 - سمير الإسكندراني، رسام ومغني مصري.

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