الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

نصائح مهمة تحمي أسنانك من التسوس والالتهابات

العناية بنظافة الأسنان،
العناية بنظافة الأسنان، فيتو

تسوس الأسنان من المشكلات التى تهدد شكل الأسنان وقوتها، وللأسف يعاني منه الكبار والصغار نتيجة إهمال نظافة الأسنان.

وتسوس الأسنان على الرغم من أنه مشكلة كبيرة إلا أنه يمكن تفاديه من خلال الاهتمام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون 3 مرات يوميا على الأقل.

ويقول الدكتور محمد جمعان أخصائي الأسنان: إن تسوس الأسنان هو مرض يسببه البكتيريا التي تعيش في الفم، تنتج هذه البكتيريا أحماضًا عند تناول الأطعمة السكرية أو النشوية، والتي يمكن أن تضر بطبقة المينا الخارجية للأسنان، ويمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى كسر الأسنان، والتهاب اللثة، وللوقاية منه يجب الاهتمام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد الطعام وقبل النوم، مع استخدام خيط الأسنان وغسول الفم، والأهم من ذلك الاهتمام بتنظيف اللسان لأن بقايا الطعام توجد فى فتحاته.

Advertisements

وأضاف جمعان أن تسوس الأسنان أيضا يمكن أن يحدث أثناء تركيب تقويم الأسنان، والتقويم هو أداة تستخدم لترتيب الأسنان، وقد تكون مرضية، ويمكن أن يساعد تقويم الأسنان في تحسين مظهر الأسنان ووظيفتها، ومع ذلك، يمكن أن يجعل التقويم الأسنان أكثر عرضة للتسوس؛ وذلك لأن الأقواس والأسلاك يمكن أن تجعل من الصعب تنظيف الأسنان بشكل صحيح.

الأسنان، فيتو

خطوات تحمي أسنانك من التسوس أثناء التقويم 

وتابع، أن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لمنع تسوس الأسنان أثناء ارتداء تقويم الأسنان، منها:

  • تنظيف الأسنان مرتين يوميا لمدة دقيقتين بإستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.
  • استخدم الخيط مرة واحدة يوميا.
  • تنظيف تقويم الأسنان بإستخدام فرشاة خاصة أو جهاز تنظيف تقويم الأسنان.
  • زيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص الأسنان وتنظيفها.

نصائح يجب اتباعها عند تركيب تقويم الأسنان 

وأوضح الدكتور جمعان، إذا كان هناك بالفعل تسوس أسنان أثناء ارتداء تقويم الأسنان، يمكن لطبيب الأسنان إصلاح التسوس ومنع حدوث المزيد من التسوس، وهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة الأسنان أثناء ارتداء تقويم الأسنان، منها:

  • تجنب تناول الأطعمة السكرية أو النشوية.
  • شرب الكثير من الماء.
  • تناول الفواكه والخضروات.
  • استخدم غسول الفم.
  • عدم مضغ العلكة أو مصاصات الأسنان.
  • الإمتناع عن التدخين.

وبشكل عام يجب على الشباب والفتيات الاهتمام بتنظيف الأسنان جيدا 3 مرات يوميا على الأقل، وعلى الأمهات تعويد الصغار على غسل أسنانهم يوميا خاصة بعد الطعام وقبل النوم حفاظا عليها من التسوس.

txt

أعراض القولون العصبي، أبرزها مرارة الفم وآلام البطن والانتفاخات

txt

فوائد المرمرية، لعلاج الالتهابات وصحة الفم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

تسوس الاسنان تقويم الأسنان الدكتور محمد جمعان صحة الصحة الدكتور محمد جمعان أخصائي الأسنان طبقة المينا الخارجية

مواد متعلقة

الصحة توجه 4 نصائح للحماية من تسوس الأسنان

افتتاح أول معمل رقمى بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

علاج رائحة الفم الكريهة، وأول خطوة معرفة السبب

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها

اسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي وأفشة يرحب

روبي كين موجها رسالة لـ محمد صلاح: اجلس واصمت

ألقى الشريط اللاصق بعصبية، محمد صلاح يغادر الملعب بغضب غير معهود (فيديو)

الصحة بعد ظهور متحور جديد لكورونا: ندعو للحذر وليس الرعب (فيديو)

أزمة في تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي، مفاجأة في تنسيق كلية الآداب

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 13-8-2023

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 13-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم المسح على القبر وتقبيله؟ الإفتاء تجيب

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

المزيد
الجريدة الرسمية