نصائح مهمة تحمي أسنانك من التسوس والالتهابات

تسوس الأسنان من المشكلات التى تهدد شكل الأسنان وقوتها، وللأسف يعاني منه الكبار والصغار نتيجة إهمال نظافة الأسنان.

وتسوس الأسنان على الرغم من أنه مشكلة كبيرة إلا أنه يمكن تفاديه من خلال الاهتمام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون 3 مرات يوميا على الأقل.

ويقول الدكتور محمد جمعان أخصائي الأسنان: إن تسوس الأسنان هو مرض يسببه البكتيريا التي تعيش في الفم، تنتج هذه البكتيريا أحماضًا عند تناول الأطعمة السكرية أو النشوية، والتي يمكن أن تضر بطبقة المينا الخارجية للأسنان، ويمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى كسر الأسنان، والتهاب اللثة، وللوقاية منه يجب الاهتمام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد الطعام وقبل النوم، مع استخدام خيط الأسنان وغسول الفم، والأهم من ذلك الاهتمام بتنظيف اللسان لأن بقايا الطعام توجد فى فتحاته.

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وأضاف جمعان أن تسوس الأسنان أيضا يمكن أن يحدث أثناء تركيب تقويم الأسنان، والتقويم هو أداة تستخدم لترتيب الأسنان، وقد تكون مرضية، ويمكن أن يساعد تقويم الأسنان في تحسين مظهر الأسنان ووظيفتها، ومع ذلك، يمكن أن يجعل التقويم الأسنان أكثر عرضة للتسوس؛ وذلك لأن الأقواس والأسلاك يمكن أن تجعل من الصعب تنظيف الأسنان بشكل صحيح.

الأسنان، فيتو

خطوات تحمي أسنانك من التسوس أثناء التقويم

وتابع، أن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لمنع تسوس الأسنان أثناء ارتداء تقويم الأسنان، منها:

تنظيف الأسنان مرتين يوميا لمدة دقيقتين بإستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

استخدم الخيط مرة واحدة يوميا.

تنظيف تقويم الأسنان بإستخدام فرشاة خاصة أو جهاز تنظيف تقويم الأسنان.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص الأسنان وتنظيفها.

نصائح يجب اتباعها عند تركيب تقويم الأسنان

وأوضح الدكتور جمعان، إذا كان هناك بالفعل تسوس أسنان أثناء ارتداء تقويم الأسنان، يمكن لطبيب الأسنان إصلاح التسوس ومنع حدوث المزيد من التسوس، وهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة الأسنان أثناء ارتداء تقويم الأسنان، منها:

تجنب تناول الأطعمة السكرية أو النشوية.

شرب الكثير من الماء.

تناول الفواكه والخضروات.

استخدم غسول الفم.

عدم مضغ العلكة أو مصاصات الأسنان.

الإمتناع عن التدخين.

وبشكل عام يجب على الشباب والفتيات الاهتمام بتنظيف الأسنان جيدا 3 مرات يوميا على الأقل، وعلى الأمهات تعويد الصغار على غسل أسنانهم يوميا خاصة بعد الطعام وقبل النوم حفاظا عليها من التسوس.