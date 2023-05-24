الأربعاء 24 مايو 2023
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صحة ومرأة

أعراض القولون العصبي، أبرزها مرارة الفم وآلام البطن والانتفاخات

القولون العصبي، فيتو
القولون العصبي، فيتو

أعراض القولون العصبي، القولون العصبي من أمراض الجهاز الهضمي الشهيرة والمنتشرة بين الكبار والصغار على مستوى العالم نتيجة السلوكيات الخاطئة.

وأعراض القولون العصبي، عديدة وأبرزها اضطرابات الجهاز الهضمى وللأسف هي مزعجة خاصة عند تناول بعض أنواع الطعام ويحرص أصحابها على الالتزام بالعلاج.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الباطنة، إن أعراض القولون العصبي عديدة ومزعجة، والقولون وظيفته امتصاص ما تبقى من ماء وشوارد مثل صوديوم، بوتاسيوم، وكلور، وكذلك الغذاء في الطعام وبعدها تتحول البقايا للبراز، وهو مكان لنمو وتكاثر البكتريا النافعة التي تصنع فيتامين k أو مركبات النافثوكينون أي الميناديون والميناكينون والفيلوكينون الهامة للتخثر وتكوين العظام.

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مرض القولون العصبي 

وأضاف “العوضي”، إذا شعر الشخص بتغيرات مفاجئة أو أعراض غريبة في الجسم، يجب زيارة الطبيب وتشمل الأعراض نقص الوزن، الإسهال ليلًا، نزيف المستقيم، فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، القيء مجهول السبب، ألم لا يينتهى حتى بعد إخراج الريح أو التبرز.

وتابع، يمكن السيطرة على القولون العصبي باتباع عدة نصائح منها تناول كأس ماء قبل كل وجبة مضاف له ملعقة خل تفاح وأوراق النعناع وربع ملعقة عصير ليمون، كما نصح بشرب شاي البابونج صباحًا بدون سكر وتناول ماء المخلل دومًا مع الطعام.

اعراض القولون العصبي، فيتو 

أطعمة مهمة لمرضى القولون العصبي 

وأوضح الدكتور محمد العوضي، أنه يجب تناول اللوز لأنه غني بالزنك، كما يجب تناول السبانخ لاحتوائها على الماغنيسيوم، كما يجب الابتعاد عن الزيوت التي تغلى أكثر من مرة، مع تناول ربع ملعقة زيت جوز الهند يوميًا على الريق، بالإضافة لممارسة الرياضة والابتعاد عن الهموم النفسية، والتوقف عن تناول  المشروبات الغازية والقهوة، كما يفضل صيام يوم واحد على الأقل في الأسبوع.

 

أسباب اضطرابات القولون العصبي 

والقولون العصبي، هو حالة يتفاعل أو يتعامل فيها الجهاز العصبي للشخص بطريقة غير طبيعية لأنواع محددة من المأكولات أو المشروبات، أو تحدث عند تعرض الشخص لبعض الحالات النفسية فتنتج عن هذا التعامل غير الطبيعي للجهاز أعراض مثل الانتفاخ في البطن، وكثرة الغازات وآلام غامضة ومتكررة وإسهال أو إمساك. وحالة القولون العصبي هو اعتلال وظيفي مؤقت ومتكرر للجهاز الهضمي، وليس مرضًا عضويًّا.

 

اعراض القولون العصبي

وأضاف استشارى أمراض الباطنة، ومن أعراض القولون العصبي:

  • ألم أسفل البطن
  • اضطرابات في حركة الأمعاء وتشمل
  • تناوب بين الإسهال والإمساك
  • الشعور بالمغص، ألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام
  • الانتفاخات والغازات
  • ​الشعور بألم في المعدة والأمعاء
  • وجود مرارة في الفم

أسباب القولون العصبي

وقال الدكتور العوضي، من أهم اسباب القولون العصبي:

  • التوتر
  • اختلال توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء
  • حدوث عدوى بكتيرية حادة.​
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نصائح تحميك من القولون العصبي 

وللوقاية من القولون العصبي يجب اتباع الآتي:

  1. الاهتمام بالطعام الصحي، وشرب الماء واللياقة البدنية.
  2. ​الإقلاع عن التدخين.
  3. الحد من الأفعال التي تسبب التلوث البيئي، وتؤثر على الصحة العامة​.
  4. استخدام الأدوية الوصفية بعد استشارة الطبيب، واستخدام الأدوية غير الوصفية بعد استشارة الصيدلى.
  5. ​تجنب الأطعمة التي تسبب غازات.
  6. شرب الكثير من السوائل.
  7. تناول الأغذية الغنية بالألياف.
  8. تجنب القلق والتوتر.

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القولون العصبي اعراض القولون العصبي الدكتور محمد العوضى صحة الصحة

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