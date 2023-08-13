مستشار الرئيس للصحة: نتوقع ظهور متحورات جديدة لكورونا ونخشى تأثيرها على المرضى (فيديو)

المتحور الجديد لكورونا، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "متوقعين ظهور أي متحورات جديدة لكورونا، ولكن ما يقلقنا شدة المتحور ومدى انتشار وانعكاسه علي المرضى وما إذا كان يؤدي إلي مضاعفات ويتسبب في الوفيات".

الرصد العالمي لكورونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"الرصد العالمي عن طريق منظمة الصحة العالمية يعطى اهتماما للمتحور الجديد لكورونا".



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متحور كورونا الجديد

وأكد:"لم نرصد أي ظهور لمتحورات جديدة لكورونا في مصر ولا يوجد ما يدعو للقلق ولكن هناك انتشار لدور البرد والأنفلونزا بسبب التغيير المفاجئ في الطقس والخروج من الغرف الموجود بها التكييف إلي الطقس الحار في الشارع".



نزلات البرد والانفلونزا

وتابع:"من يعاني من أي نزلات برد أو انفلونزا عليه الراحة في المنزل لمدة يومين أو 3 أيام حتى الشفاء وعدم نقل العدوى".



وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن طبيعة المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 ومدى خطورته

وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه بالنسبة إلى تقييم المخاطر العالمية لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة.

سرعة انتشار الفيروس وقدرته على الهروب المناعي



أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض أو الخطورة.



كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، في 5 مايو 2023، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح فيروس كوفيد-19 متوطنًا بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المتحور السائد حاليًا في العالم هو المتحور أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى، ومازالت تظهر متحورات فرعية جديدة من المتحور أوميكرون وجميعها تتسبب في حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أي دلائل على زيادة في شدة المراضة أو الخطورة.

منظمة الصحة العالمية تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19

وأضاف «عبدالغفار» أن منظمة الصحة العالمية تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5)، وستة متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة، مضيفا أنه على المستوى العالمي، لايزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.



وعن المتحور (EG.5، ) قال «عبدالغفار» انه أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث أنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية، مشيرا إلى أنه حتى 7 أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

وكشف «عبدالغفار» أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم العينات المبلغة من الصين (30.6٪، 2247 عينة)، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية (18.4٪، 1356 عينة)، جمهورية كوريا (14.1٪، 1040 عينة)، اليابان (11.1٪، 814 عينة)، كندا (5.3٪، 392 عينة)، أستراليا (2.1٪، 158 عينة)، سنغافورة (2.1٪، 154 عينة)، المملكة المتحدة (2.0٪، 150 عينة)، فرنسا (1.6٪، 119 عينة)، البرتغال (1.6٪، 115 عينة)، وأسبانيا (1.5٪، 107 عينة).

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