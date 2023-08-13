مواهب أوبرا الإسكندرية ودمنهور تجذب الجمهور بالمهرجان الصيفي (صور)
نجح الدارسون بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور فى حصد إعجاب جمهور المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة.
مسرح أوبرا دمنهور
وعلى مسرح أوبرا دمنهور بقيادة ومصاحبة على آلة البيانو للدكتور محمد حسنى استمتع الحضور بباقة من أعمال الطرب التى شكلت جانبا من تاريخ الموسيقى العربية.
إلى جانب عدد من المؤلفات المعاصرة التي تحمل قيمة فنية جادة، وبأداء مميز وأصوات واعدة تغنى كل من حبيبة، نانسى، أمنية، آيه بـ موشحات عجبا لغزال - لما بدا يتثنى - يا غريب الدار - يا بهجة الروح - لحظ رنا، بتونس بيك، تملى فى قلبى يا حبيبى، انت عمرى، قديش كان في ناس، انا المصري، الحلوة دى، من ورا ستارة الليالى، فيها حاجة حلوة وغيرها.
وكان الحفل قد بدأ بفقرة فنية لفصل الايقاع الشرقى تدريب الفنان سعيد الارتيست تضمن مجموعة من الألحان والإيقاعات المبتكرة.
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