السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

روحانيات أحمد العمرى تختتم مهرجان الأوبرا الصيفى بدمنهور

المنشد احمد العمري،
المنشد احمد العمري، فيتو

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة بحفل للمنشد أحمد العمرى وفرقته يقام في الثامنة والنصف مساء الإثنين 14 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور.

 

ختام فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى 

يتضمن البرنامج مجموعة من الأغانى والابتهالات والأناشيد الدينية منها حمدا لك الله، تملكتموا عقلي، لبيك يا سرى، مولاي، صلاة من الرحمن، يا صلاة الزين، لاجل النبى، غالى أنت غالى، صلوا، على من ذكر الله، المسك فاح وقمر.

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المنشد احمد العمري، فيتو 

الجدير بالذكر أن أحمد العمري منشد وصوليست بدار الأوبرا المصرية، حصل علي العديد من الجوائز فى مختلف المسابقات المتخصصة منها المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية، المركز الأول في مسابقة أندى الأصوات بالجامع الأزهر، المركز الأول في مسابقة إبداع كمدرب لعدد من جامعات مصر، قام بإحياء حفل إفتتاح المركز الثقافي الإسلامي إضافة إلى إحياء احتفالية الدولة بليلة القدر، قدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر.

 

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