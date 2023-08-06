أسعار حفل علي الحجار المقبل على مسرح أوبرا جامعة مصر

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلا جديدا على مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري.

روائع علي الحجار على مسرح دار أوبرا جامعة مصر

وتحت اسم "روائع علي الحجار" يقدم النجم أشهر وأجمل أغانيه لكبار المؤلفين والملحنين الموسيقين، وهم عمر خيرت، وعمار الشريعي وياسر عبد الرحمن، وذلك بمصاحبة أوركسترا سفنكس السيمفوني بقيادة الدكتور هاني حسن، ويستقبل حفل علي الحجار الفنانة المحبوبة ياسمين على كضيفة شرف.

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أسعار تذاكر حفل علي الحجار بأوبرا جامعة مصر

وتأتى أسعار حفل "روائع علي الحجار على مسرح دار أوبرا جامعة مصر، من خلال أربع فئات وهم: البلاتينيوم 1200 جنيه، والذهبية 850 جنيها، والفضية 650 جنيها، البرونزية 450 جنيها.

علي الحجار

وينتمي علي الحجار إلى عائلة فنية، حيث اكتشفه الموسيقار بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله "على قد ما حبينا"، كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور، ولقى إعجاب واستحسان الجماهير، ثم انطلق الحجار لمشواره الفني الممتد حيث قدم خلاله فنًا راقيًا ومتميزا تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.