أخبار الفن اليوم.. تفاصيل الدورة الـ 31 من مهرجان القلعة.. وأسماء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها كالتالي:

انتهى اجتماع نقابة المهن الموسيقية، الذى قرر النقابة فيه، تشكيل هيئة المكتب، بعد انتخابات النقابة التى أجريت منذ أيام قليلة.

وجاء تشكيل هيئة المكتب على النحو التالي: الفنان حلمى الباقى وكيل النقابة، الموسيقار محمد أبو اليزيد وكيل النقابة، أحمد أبو المجد سكرتير النقابة، وخالد بيومى أمين صندوق، ومنصور هندى رئيس لجنة العمل، والدكتور عاطف إمام مسؤول لجنة الخدمات، والدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات.

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كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والتي تحمل عنوان 60 سنة دراما، ويقام حفلها يوم 24 أغسطس الجاري.

وقالت إلهام شاهين خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما والمقام حاليا بمدينة العلمين: "لجنة التحكيم لمهرجان القاهرة للدراما مكونة من الفنان كريم عبد العزيز والسيناريست عبد الرحيم كمال والناقد طارق الشناوي وأنا.. وعندنا أعمال كتير درامية تستحق التكريم".

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة برنامج الدورة الـ 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وتنطلق فعاليات مهرجان القلعة هذا العام فى الثامنة من مساء الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر.

قال الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما إنه يعتبر الصحافة شريكا أساسيا في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية، متابعا: "هذا مرهون بشرط وجود الصدق، والفنانين زمان كانت بتسهر للصبح علشان تشوف الجرايد".

وأضاف "الفخراني": "ياريت يكون في إيجابية علشان لو انت اعتمدت على رأي الجمهور أوقات رأيه مش بيكون سليم".

يستعد المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي المقبل، ويبدأ التقديم غدا الاثنين الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويضم المعهد العالي للفنون المسرحية 3 أقسام وهي "التمثيل والإخراج"، "الدراما والنقد"، "الديكور".