الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إلهام شاهين وكريم عبد العزيز وعبد الرحيم كمال أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما (فيديو وصور)

مؤتمر مهرجان القاهرة
مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما، فيتو

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والتي تحمل عنوان 60 سنة دراما، ويقام حفلها يوم 24 أغسطس الجاري. 

 

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وقالت إلهام شاهين خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما والمقام حاليا بمدينة العلمين: "لجنة التحكيم  لمهرجان القاهرة للدراما مكونة من الفنان كريم عبد العزيز والسيناريست عبد الرحيم كمال والناقد طارق الشناوي وأنا.. وعندنا أعمال كتير درامية تستحق التكريم".

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وأضافت: "الدراما المصرية والأعمال الفنية هي اللي عملت العرب لهجتنا المصرية.. لذلك مصر تظل هي الرائدة في صناعة الدراما".

مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما 

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والذي يقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة. 

 

ويحضر أيضا المؤتمر الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس النقابة، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما هذا العام، والفنان أحمد سلامة، والفنانة نجلاء بدر. 

 

مهرجان القاهرة للدراما 2023 

 

ويقام حفل مهرجان القاهرة للدراما 2023 هذا العام في مدينة العلمين الجديدة، يوم 24 أغسطس الجاري، وذلك تزامنا مع مهرجان العلمين.

 

وكان مهرجان القاهرة للدراما قد انطلق لأول مرة العام الماضي 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.

وجاءت قائمة الجوائز بمهرجان القاهرة للدراما العام الماضي كالتالي: أفضل مسلسل وفاز بها مسلسل جزيرة غمام، وأفضل مسلسل كوميدي وفاز بها مسلسل راجعين ياهوى، وأفضل مخرج وكانت من نصيب كاملة أبو ذكري، أفضل ممثل وفاز بها أحمد أمين، أفضل ممثلة وحصدتها منة شلبي، أفضل ممثل دور ثان لرياض الخولي، أفضل ممثلة دور ثان لندى موسى، أفضل ممثل صاعد وفاز بها نور خالد النبوي، أفضل ممثلة صاعدة وحصدتها رحمة أحمد، أفضل مؤلف للسيناريست عبد الرحيم كمال، أفضل تصوير لإسلام عبد السميع، أفضل ديكور لأحمد عباس، أفضل موسيقى تصويرية لخالد الكمار، وأفضل تتر لمسلسل المشوار. 

 

 

مهرجان العلمين الجديدة 

                   

أما مهرجان العلمين الجديدة فيعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بدايته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 

وضم مهرجان العلمين العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

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