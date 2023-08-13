المعهد العالي للفنون المسرحية، تعرف على الأقسام وشروط واختبارات القبول

يستعد المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي المقبل، ويبدأ التقديم غدا الاثنين الموافق 14 أغسطس الجاري.

أقسام المعهد العالي للفنون المسرحية

ويضم المعهد العالي للفنون المسرحية 3 أقسام وهي "التمثيل والإخراج"، "الدراما والنقد"، "الديكور".

شروط الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية

ويشترط للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة بمجموع (55 %) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، ويقبل المعهد بنسبة 10% مؤهلات عليا.

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ألا يزيد سن الطالب على 22 في أول أكتوبر 2023.

فيما يقبل المعهد العالي للفنون المسرحية خريجي الكليات الجامعية (4 سنوات) بحيث لا يتجاوز عمر المتقدم الـ 26 عامًا، أما المؤهلات الجامعية أكثر من (4 سنوات) فلا يزيد عمر المتقدم على 28 عامًا.

كما يقبل المعهد الطلاب بنظام التعليم الموازي بمصروفات دون التقيد بشروط.

ولا يقبل الطالب الذي سبق قيده بالمعهد وفصل لاستنفاذ مرات الرسوب.

ويشترط لجميع المتقدمين اجتياز اختبارات القدرات والكشف الطبي، مع تحديد موقف المتقدم من التجنيد.

اختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية

قسم التمثيل والإخراج

وتختلف اختبارات القبول في كل قسم عن آخر، ففي قسم التمثيل والإخراج إلى مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى اختبار أداء تمثيلي على جزأين وهما:

1- تقديم مشهد «مونولوج» باللغة العربية الفصحى من المسرح العربي والعالمي، يكون قد سبق للمتقدم إعدادهم والتدرب عليهم.

2- تقديم مشهد «مونولوج» باللغة العربية باللهجة العامية من المسرح العربي يكون قد سبق للمتقدم إعدادهم والتدرب عليهم أيضا.

وفي حالة اجتياز الطالب اختبارات القبول في المرحلة الأولى ينتقل إلى مرحلة أخرى تسمى بالورش الإبداعية، وتكون مدتها خمسة أيام بشكل يومي، يقوم فيها باختبار المتقدمين أحد أساتذة التدريس في المعهد ليقيم فيها أداء المتقدم.

ويتم من خلال تلك المرحلة تصفية المتقدمين لاختيار الأفضل بينهم، وتعتبر المرحلة الأصعب في الاختبارات؛ نظرا لكونها اختبارات تصل إلى حد الاحتراف لاشتمالها على كافة العناصر المسرحية «ممثل وارتجال وثقافة».

قسم الدراما والنقد

أما قسم الدراما والنقد فيتضمن اختبارا نظريا في المعلومات العامة عن المسرح والنصوص المسرحية، والمؤلفين والنقاد والمدارس المسرحية، بالإضافة لاختبار في كتابة مشهد مسرحي، ومقال صحفي نقدي في مجال الفن أو خارجه.

وبعد اجتياز الطالب المتقدم تلك المرحلة، يليها الانتقال إلى مرحلة أخرى، تسمى الورشة الإبداعية وتكون مدتها خمسة أيام، يختبره خلالها أساتذة التدريس في المعهد، ليتم تصفية عدد المتقدمين، واختيار الأفضل فيما بينهم.

قسم الديكور

وتنقسم أيضا اختبارات القبول بقسم الديكور في المعهد العالي للفنون المسرحية، إلى مرحلتين تأتي أولهما هي «الرسم» بالألوان والرصاص لطبيعة صامتة أو منظورة.

وفي حال اجتياز الطالب اختبارات المرحلة الأولى، ينتقل إلى مرحلة أخرى والتي تسمى بالورشة الإبداعية، تكون مدتها خمسة أيام، يكون فيها اختبار يومين للرسم بالرصاص، ويومين رسم بالألوان، ويوم كولاج وقص ولزق، ليتم أيضا تصفية عدد المتقدمين، واختيار الأفضل فيما بينهم.