محافظ القليوبية يفتتح اليوم عددا من المشروعات بطوخ

يفتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم عددا من المشروعات في مجال الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه، وذلك بقرى ومدينة طوخ في إطار احتفالات العيد القومي الـ 155 للقليوبية.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تفتتح عددا من المشروعات في كافة المجالات ضمن احتفالاتها بعيدها القومي الـ ١٥٥، واستمرارًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق.

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في وقت سابق، بدأ الهجان احتفالات المحافظة بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية بمدينة كفر شكر، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، في قطاعات الإسكان والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستعُود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات.

متابعة قطاع الإسكان

واستهل جولته بمتابعة قطاع الإسكان، حيث تفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيه، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل، وجارٍ العمل في التشطيبات الداخلية وأعمال التأسيس والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ أنه يجري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلًا عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة أجرة، ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة ٧٠٠ متر مربع، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال أيام وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

قطاع الأبنية التعليمية

ثم استكمل الهجان جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بافتتاح توسع مدرسة الحرية الإبتدائية بكفر شكر والتي تقع على مساحة 1921 مترا مربعا، ويقام المبني الاضافي على مساحة 165 مترا، وتتكون المدرسة من 20 فصلا دراسيا، حيث تم إضافة عدد 8 فصول جديدة في التوسعات التي تم إفتتاحها اليوم وستصل الكثافة الطلابية للتلاميذ في الفصول 38 طالبا فقط، وسيتم تشغيلها بداية العام الدراسي المقبل وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه.

وافتتح الهجان أيضا توسعات مدرسة الدكتور صفوت محيي الدين الإعدادية والتي تقع على مساحة 371 مترا مربعا والتي تتكون من 27 فصلا دراسيا، وتم توسعة المدرسة بـ 9 فصول جديدة، وستصل الكثافة في هذه المدرسة هذا العام إلى 30 طالبا فقط.

وخلال الجولة بالمدرسة تفقد المحافظ فصول المدرسة والتي تم تزويدها بقاعة كبيرة متعددة الأغراض للأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى معمل كيميائي مجهز بالأجهزة التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب في تجارب العلوم بالمرحلة الإعدادية.

مبادرة 100 مليون شجرة

ووجه المحافظ القائمين على المدارس بالحفاظ عليها وإجراء الصيانة الدورية لها والإهتمام بالأشجار وتفعيل مبادرة 100 مليون شجرة وإشراك الطلاب في عملية الزراعة لنشر ثقافة البيئة النظيفة والمشروعات الخضراء.

وأشار "المحافظ" إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضٍ، لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المدينة.

كما أكد محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للإنتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديدة والتوسع الأفقي والرأسي، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مُقدمًا الشكر لهيئة الأبنية التعليمية علي جهودها، حيث بلغ عدد المدارس التي تم الإنتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها، من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢، ما يقرب من ٣٨١ مدرسة بتكلفة ١.٢مليار جنيه.

ثم توجه محافظ القليوبية لافتتاح مشروعات قطاع الشباب والرياضة، حيث افتتح مبنى للخدمات والأنشطة بمركز شباب كفر رجب بتكلفة 1.4 مليون جنيه وافتتاح مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب المفتي بتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بكفر منصور بتكلفة مليون جنيه.

وأشار الهجان إلى الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدها مراكز شباب القليوبية، وأثرها الفعال في إثراء النشاط وزيادة عدد المستفيدين من أنشطة مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 ما يقرب من 231 مشروعا ما بين مراكز شباب جديدة وإنشاء ملاعب جديدة وإحلال وتجديد عدد من الملاعب والمباني الخدمية وحمامات السباحة.

قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب

وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب توجه محافظ القليوبية لتفقد محطة معالجة عزبة القدري ببرقطا، والتي تبلغ مساحتها ٤ أفدنة، وتخدم قرى الشقر، وبرقطا، وكفركردي، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة استيعابية ١٥ ألف م٣/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 95٪، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة٦٠٪، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطة ١٠٠ مليون جنيه.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحي بتلك القرى.

كما تفقد مشروع صرف صحي عزبة الشقر بتكلفة 10 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80% من الأعمال المدنية وتم توريد الكهروميكانيك وسيتم تركيبه بالمحطة فور الانتهاء من الأعمال المدنية.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة 820 مليون جنيه.