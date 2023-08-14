الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأحد وأداء الأسواق الخليجية، والتي تم مراجعة أسهمها للترقية في مؤشر الأسواق الناشئة، حيث لم تسفر المراجعة عن أي تغير في الأسهم الكويتية. 

 المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات الأحد باللون الأحمر، بضغط 7 قطاعات، تزامنًا مع تصدر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية “إيفا” نشاط التداول على كافة المستويات.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% وانخفض العام 0.22%، كما انخفض المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنحو 0.06% و0.05% على التوالي عن مستوى الخميس الماضي.

Advertisements

وسجلت البورصة الكويت تداولات بقيمة 9.12 مليون دينار، وزعت على 50.65 مليون سهم بتنفيذ 2.14 ألف صفقة. 

وأثر على الجلسة تراجع 7 قطاعات، على رأسها التكنولوجيا بـ4.88%، بينما ارتفعت 3 قطاعات، في مقدمتها المواد الأساسية بـ0.65%، واستقرت 3 قطاعات أخرى. 
وتصدر سهم سنرجي القائمة الحمراء بـ16.88%، بينما جاء وثاق في مقدمة الارتفاعات بـ9.31%، وتقدم سهم “إيفا” المرتفع 2.31% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 13.20 مليون سهم، وسيولة بقيمة 2.32 مليون دينار. 


في المملكة العربية السعودية  

عاد المؤشر للارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.91%، وهي تقدر بـ 102 نقطة ليصل إلى 11388 نقطة بقيمة تداولات تصل إلى 6.5 مليار ريال بنهاية الجلسة. 
وجاءت الارتفاعات بعد وصول المؤشر غلى مناطق الدعم الرئيسية، ومعتمد على نتائج أعمال وتوزيعات أرباح جيدة عن الربع الثاني من العام الحالي. 

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع بعد ظهور نتائج أعمال الشركات

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسواق الخليج الاسواق الخليجية الاسواق الناشئة الاسهم الكويتية القائمة الحمراء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال

مواد متعلقة

خبير أسواق مال: البورصة بطل المرحلة الراهنة و5 محفزات لتقوية سوق المال

خبيرة ترصد أداء أسواق المال الخليجية في تعاملات بداية الأسبوع

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الاثنين، آخر تحديث

قائمة المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة

تفاصيل إطلاق الكارت الموحد للخدمات التموينية

وزير التعليم العالي يعلن رسميا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 اليوم

احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

"بعد أزمة عبد القادر.. خطة الأهلي لتحجيم نجومه إلكترونيا".. الخطيب يجهز فيديو كشف الحقائق.. وعبد الحفيظ يرفض عرض الترضية بعد العزل

أشرف زكي يكشف سبب إضافة جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 13-8-2023

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية