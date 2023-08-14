خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأحد وأداء الأسواق الخليجية، والتي تم مراجعة أسهمها للترقية في مؤشر الأسواق الناشئة، حيث لم تسفر المراجعة عن أي تغير في الأسهم الكويتية.

المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات الأحد باللون الأحمر، بضغط 7 قطاعات، تزامنًا مع تصدر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية “إيفا” نشاط التداول على كافة المستويات.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% وانخفض العام 0.22%، كما انخفض المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنحو 0.06% و0.05% على التوالي عن مستوى الخميس الماضي.

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وسجلت البورصة الكويت تداولات بقيمة 9.12 مليون دينار، وزعت على 50.65 مليون سهم بتنفيذ 2.14 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 7 قطاعات، على رأسها التكنولوجيا بـ4.88%، بينما ارتفعت 3 قطاعات، في مقدمتها المواد الأساسية بـ0.65%، واستقرت 3 قطاعات أخرى.

وتصدر سهم سنرجي القائمة الحمراء بـ16.88%، بينما جاء وثاق في مقدمة الارتفاعات بـ9.31%، وتقدم سهم “إيفا” المرتفع 2.31% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 13.20 مليون سهم، وسيولة بقيمة 2.32 مليون دينار.



في المملكة العربية السعودية

عاد المؤشر للارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.91%، وهي تقدر بـ 102 نقطة ليصل إلى 11388 نقطة بقيمة تداولات تصل إلى 6.5 مليار ريال بنهاية الجلسة.

وجاءت الارتفاعات بعد وصول المؤشر غلى مناطق الدعم الرئيسية، ومعتمد على نتائج أعمال وتوزيعات أرباح جيدة عن الربع الثاني من العام الحالي.