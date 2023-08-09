تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وأداء الأسواق الخليجية.
ففي الكويت
استهلت بورصة الكويت تعاملات الثلاثاء مرتفعة بدعم 7 قطاعات، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% وارتفع العام 0.41% كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.18% و0.17% على التوالي عن مستوى الإثنين.
سجلت البورصة سيولة بقيمة 3.80 مليون دينار وزعت على 20.98 مليون سهم بتنفيذ 997 صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بـ0.80% بينما تراجع قطاعا المنافع والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.51% للأول و0.17% للثاني واستقر سعر 4 قطاعات.
تقدم سهم أسس القائمة الخضراء بـ9.89%، بينما جاء المعدات على رأس التراجعات بـ4.17%.
وتصدر سهم جياد المرتفع 1.66% كميات التداول بـ3.64 مليون سهم بينما تقدم بيتك السيولة بقيمة 940.49 ألف دينار بنمو 0.39%.
وفي المملكة العربية السعودية
ارتفع المؤشر بنسبة 0.67% وهي تقدر ب 71 نقطة ليصل إلى 11343 بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة.
وفي الإمارات ما زال التباين يسيطر على أداء المؤشرات حيث تبادل سوق دبي مع سوق ابوظبي الانخفاضات، حيث انخفض اليوم مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل الي 4076 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 720 مليون درهم.
وفي أبو ظبي
ارتفع مؤشر فوتسي أبو ظبي بنسبة 0.66% وهي تقدر بـ 65 نقطة ليصل إلى 9888 نقطة بقيم تداول تصل إلى مليار و250 مليون درهم.
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