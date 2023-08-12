خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع بعد ظهور نتائج أعمال الشركات

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء اسبوع نتائج الأعمال بالأسواق الخليجية، والمراجعة الدورية للأسهم العربية وتأكيد تواجدها في المؤشرات العالمية بعد التباين والانخفاضات في المؤشرات الخليجية والأداء السلبي.



وعادت المؤشرات للارتفاع في هذا الأسبوع، وجاءت الارتفاعات بسبب نتائج الأعمال عن الربع الثاني وكذلك المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة.



بورصة المملكة العربية السعودية



ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.2% في جلسة الخميس مسجلًا أعلى مكاسب يومية له في شهرين وسط سيولة متوسطة بلغت نحو 6.2 مليار ريال.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من سهم أرامكو الذي قفز بنحو 2.6% محققًا أعلى إغلاق له في 11 شهرًا بدعم ارتفاع أسعار النفط يوم الأربعاء لأعلى مستوياتها في 6 أشهر.



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وكانت الشركة قد أعلنت توزيع 110 مليارات ريال للمساهمين عن الربع الثاني من العام الحالي وتشمل هذه التوزيعات مبلغ 73 مليار ريال كتوزيعات الأرباح الأساسية و37 مليار ريال توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء

كما ارتفاع سهم البنك الأهلي بنحو 1% مرتداُ من أدنى مستوياته في 4 أشهر.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر السعودي بنحو 0.4% في الأسبوع الثاني من أغسطس مقابل انخفاضه بنحو 4% في الأسبوع الذي سبقه

كما ارتفع سهم أرامكو بنحو 5.4% محققًا أعلى مكاسب أسبوعية في 3 أشهر.



بورصة الكويت



انخفض مؤشر الكويت الأول بنحو 0.7% في جلسة الخميس مسجلًا ادنى إغلاق له في أكثر من شهر كما تراجع بنحو 0.9% خلال الأسبوع مسجلًا ثالث خسائر أسبوعية على التوالي ووصل الي مستوي 8000 نقطة.



بورصة الإمارات



تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.5% في جلسة الخميس مسجلًا رابع انخفاض يومي على التوالي بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية بأكثر من 2% ليتداول عند 4044نقطة

وأعلنت شركة إعمار عن تراجع أرباحها الصافية بنحو 16% إلى 1.7 مليار درهم في الربع الثاني 2023 لتخيب توقعات الأسواق.



كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.5% بضغط من انخفاض سهم العالمية القابضة بنحو 0.8% في جلسة الخميس ليتداول عند 10000 نقطة ولكن استطاع في خلال جلسات الاسبوع تحقيق اعلي ارتفاعات منذ سنوات.



و كشفت MSCI عن نتائج مراجعتها ربع السنوية للأسواق العربية والتي تضمنت عدة تغييرات بالنسبة للأسهم السعودية والإماراتية .



ففي السوق السعودي تم ترقية شركة التعاونية للتأمين إلى المؤشر القياسي العالمي، كما تضمنت المراجعة إضافة 5 أسهم جديدة لمؤشر الشركات الصغيرة وهي ثوب الأصيل والأندلس العقارية وجاهز والصناعات الكهربائية بالإضافة إلى شركة أنابيب الشرق.

تم إضافة شركتي طيران أبوظبي والخليج للملاحة إلى مؤشر الشركات الصغيرة، وخروج 3 شركات من مؤشر الشركات الصغيرة ، ولم تسفر المراجعة عن أي تغيير على الأسهم الكويتية والمصرية.

أما عن تاريخ تنفيذ المراجعة سيتم اعتبارًا من إغلاق جلسة 31 من أغسطس الحالي.