محمد يونس: المصرية للتحليل الفني الأولى في الشرق الأوسط لتدريب كوادر سوق المال

جاء استقبال وتكريم رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، لمجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين (ESTA) بمقر البورصة بالقرية الذكية، لتكريم آخر دفعة من خريجي الجمعية وذلك بحضور Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA)، فى إطار دور التحليل الفنى لأسواق المال والبورصة المصرية، وفى محاولة جديدة تعزيزية لقدرة وكفاءة البورصة وسوق المال.

اقرأ التالي: البورصة تُكرم خريجي الجمعية المصرية للمحللين الفنيين

Advertisements

الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، فيتو

الجمعية المصرية (ESTA) الأولى فى الشرق الأوسط لتدريب كوادر سوق المال

وقال محمد يونس خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن الجمعية المصرية ( ESTA ) تعتبر الأولى في الشرق الأوسط لتدريب كوادر سوق المال مشيرا إلى دور الدكاني الملحوظ في الإصرار على إظهار الدور المهم الذي يقوم به المحللون الفنيون كطرف فاعل في سوق المال المصري كما اهتم بسماع آراء ومقترحات مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين بخصوص سوق المال، وشجع الخريجين على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية بعمليات التداول.

ووجه يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين الشكر لإدارة البورصة المصرية لاستضافتهم ودعمهم للجمعية وأنشطتها، مؤكدًا أن الجمعية تتطلع للمزيد من التعاون المستقبلي مع البورصة، كما رحب بـ Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين في مصر، وأثنى على التزامه بتطوير مجال التحليل الفني من خلال المحاضرات وورش العمل والمدونات الصوتية المتخصصة.

ومن جانبه أكد صالح ناصر خبير أسواق المال إلى الدور الكبير والمؤثر الذي قامت ولا تزال تقوم به الجمعية المصرية للمحللين الفنيين داخل الاتحاد الدولي، وأكد على أن الدرجة التي تمنحها الجمعية هي واحدة من ثلاث شهادات فقط (إلى جانب اليابانية والإنجليزية) معتمدة من IFTA، كما شكر رئيس IFTA على اهتمامه بتطوير وتحديث منظومة العمل داخل الاتحاد بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالأنشطة التعليمية والتدريبية.