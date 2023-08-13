الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البورصة تُكرم خريجي الجمعية المصرية للمحللين الفنيين

البورصة تُكرم خريجي
البورصة تُكرم خريجي الجمعية المصرية للمحللين، فيتو

استقبل رامي الدكاني - رئيس البورصة المصرية، مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين (ESTA) بمقر البورصة بالقرية الذكية، لتكريم آخر دفعة من خريجي الجمعية وذلك بحضور Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023. 

المحللون الفنيون كطرف فاعل في سوق المال المصري

وأكد «الدكاني» الدور المهم الذي يقوم به المحللون الفنيون كطرف فاعل في سوق المال المصري كما اهتم بسماع آراء ومقترحات مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين بخصوص سوق المال، وشجع الخريجين على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.
وقال الدكاني:"إن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كافة أطراف السوق من أجل توحيد جهود التطوير والتنمية التي تقوم بها البورصة لتحقيق الأفضل لسوق الأوراق المالية".

Advertisements

 

 


وفي كلمته شكر محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إدارة البورصة المصرية لاستضافتهم ودعمهم للجمعية وأنشطتها، مؤكدًا أن الجمعية تتطلع لمزيد من التعاون المستقبلي مع البورصة، كما رحب بـ  Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين في مصر.

 وكما أثنى على التزامه بتطوير مجال التحليل الفني من خلال المحاضرات وورش العمل والمدونات الصوتية المتخصصة. 

 

في حين أشار صالح ناصر، رئيس لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين إلى الدور الكبير والمؤثر الذي قامت ولا تزال تقوم به الجمعية المصرية للمحللين الفنيين داخل الاتحاد الدولي، وأكد على أن الدرجة التي تمنحها الجمعية هي واحدة من ثلاث شهادات فقط (إلى جانب اليابانية والإنجليزية) معتمدة من IFTA، كما شكر رئيس IFTA  على اهتمامه بتطوير وتحديث منظومة العمل داخل الاتحاد بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالأنشطة التعليمية والتدريبية. 

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من بدء التداولات

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تنظم حلقة نقاشية حول أهمية سوق الأوراق المالية.. وضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

أهمية التحليل الفني لدراسة وتحليل الأسواق المالية

أما  Wieland Arlt  رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، فقد توجه بالشكر إلى البورصة المصرية والجمعية المصرية للمحللين الفنيين على دعوته للحضور، موضحًا أهمية التحليل الفني لدراسة وتحليل الأسواق المالية واستثمار الأموال الشخصية وأيضا إدارة استثمارات الغير بأعلى درجات المهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة البورصة استثمارات الاوراق المالية البورصة المصرية الجمعية المصرية بورصة المصرية منظومة العمل

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من بدء التداولات

تعرف على تطور العلاقات المصرية العمانية تزامنا مع زيارة السلطان هيثم لمصر

صناع ورجال أعمال: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طفرة بالقطاع، وتساعد في سد الفجوة الدولارية

حكاوي زمان، أحمد‭ ‬زويل‭ ‬وقيمة‭ ‬الوقت‭ ‬وحكاية‭ ‬السكرتيرة‭ ‬الآلية‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬صلاح‭ ‬منتصر

الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة.. خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص بعد رسالة الرئيس للوزراء

جرائم هزت الشارع المصري في رمضان.. أب يقتل طفله.. وآخر يقتل عمه وخاله

صفاء أبو السعود لـ (فيتو): أغنية أهلا بالعيد ماركة مصرية مسجلة.. ونجاحها "فضل الله"

خطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬للتصعيد‭ ‬وجر‭ ‬لبنان‭ ‬لحرب‭ ‬خارجية.. استهداف‭ ‬لبنان‭ ‬وقصف‭ ‬المدن‭ ‬بالمدفعية‭ ‬الثقيلة.. ميشال‭ ‬أبو‭ ‬نجم: ‬نتنياهو‭ ‬يسخن‭ ‬ساحات‭ ‬المواجهة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

رسالة قوية من الحلفاوي لـ وليد الفراج بعد سخريته من مباريات الأهلي والزمالك

بملابس الإحرام، أول ظهور لمفتي الجمهورية بالسعودية بعد قرار التمديد له

شقيق ضحية مذبحة الهرم: قتلهم لأن بنته كانت على وش جواز ورافض يجهزها

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، إعلان النتيجة غدا ورابط الحصول عليها

Advertisements

منوعات

المزيد

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

كرشه سر شهرته.. معلومات عن البلوجر التركي الشهير ياسين جنكيز بعد وصوله مصر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرجل الأسمر في المنام وعلاقتها بالتعرض لأزمات كثيرة

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية