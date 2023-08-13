خلال تعاملات صباح اليوم الأحد، ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات ببدء التداولات اليوم الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% عند مستوى 17799 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% عند مستوى 21634 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% عند مستوى 7413 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 3599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% عند مستوى 5320 نقطة.

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محمد عطا، فيتو

محمد عطا: البورصة تحتاج اختراق 3 محطات قبل الوصول الى المستوى التاريخي 18400

ومن جانبه قال محمد عطا خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: لكى نصل الى المستوى التاريخي للبورصة المصرية عند 18400 نقطة، يجب اختراق عدة مراحل ومستويات تشمل 3 مستويات الأ وهى:

المرحلة الأولى عند المستوى 18000 نقطة وهى بداية المستوى التاريخى والوصول الى ذلك المستوى يعتبر مؤشر قوى على قدرة الوصول واختراق المؤشر للمستوى 18400 وقبله القدرة على اختراق المستوى 18200، والمرحلة الثانية عند المستوى 18200 وهو المستوى الثانى وهو بحد ذاته مؤشر على الوصول الى المستوى 18400، والمرحلة الثالثة والاخيرة هى الوصول الفعلى لى المستوى 18400 نقطة وهو المستوى التاريى للمؤشرات.

المؤشر حاول اختراق تلك المستويات خلال الأشهر الماضية ولكن لم تستطيع

وأكد عطا على أن حركة التعاملات حاولت اختراق تلك المستويات خلال الأشهر الماضية ولكن لم تستطيع وذلك لعدة أسباب اقتصادية داخلية وخارجيه، ومن ضمن اسباب عدم الاختراق هى الاخبار التى تتعلق بالفيدرالى الامريكى ورفع الفائدة فيه وايضا فيما يتعلق بالمركزى المصرى ورفع الفائدة كذلك الاسبوع الماضى.

خطوات إن حدثت سيخترق المؤشر المستويات الثلاثة ويصل الى المستوى التاريخى

وأضاف عطا الى ان المؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية يحتاج الى اخبار جديدة واحداث ايجابية مؤثرة وننتظر عدم اللجوء الى تعويم او تحرير سعر الصرف خلال الايام القادمة، وايضا تنتظر البورصة المصرية حدث جوهرى مهم لكى يستطيع المؤشر الرئيسى تخطى تلك المراحل والوصول الى المستوى 18400 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 17710 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 21499 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% عند مستوى 7413 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 3579 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 5287 نقطة.