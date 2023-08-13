عادل الفكي: الحرب في السودان أثرت على الصادرات الغذائية إلى مصر

قال الدكتور عادل الفكي، المدير العام السابق لمركز المعلومات بوزارة المالية السودانية، إن تقلص المساحات المزروعة في السودان بدرجة كبيرة جراء الحرب سيكون له تأثيرات سلبية على صادرات السودان الزراعية إلى دول العالم والتي من بينها مصر.



تأثر صادرات السودان الغذائية لمصر بسبب الحرب

وأكد عادل الفكي، أن محصول السمسم الذي تصدره السودان ويحظى بأسواق كبيرة في مصر والدول الأخرى سيتأثر بتقلص المساحات المزروعة منه جراء الحرب.



وأضاف المسؤول السوداني السابق، أن صادرات الخرطوم من الفول السوداني لمصر، والذي يستخدم جزأ منه في صناعة الزيوت، ستتراجع وأيضا صادرات الصمغ العربي.

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وأكد الفقي على أن الحرب في السودان تسببت في تقليص صادرات اللحوم السودانية إلى مصر، وذلك لأن المسالك الكبرى في الخرطوم تشهد اشتباكات عنيفة، مشيرا إلى أن صادرات اللحوم الحية مازالت مستمرة.

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وفي تصريحات سابقة قال الفقي إن الجوع الذي يواجه البشرية هو الفرصة المتاحة الآن للسودان لإعادة الإعمار، عبر فتح أراضي الخرطوم لاستثمارات ضخمة للغاية تستهدف القطاع الزراعي على وجه التحديد.



التعاون المصري السوداني في مجال الزراعة

وأوضح الفكي أن العديد من الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية المتخصصة سوف تسارع للاستثمار في السودان متى ما وجدت الحد الأدنى من الأمن والسيطرة الحكومية. إن إعادة تشغيل القطاع الزراعي يمكن أن يتم بسرعة وكفاءة، وهذا يضمن ملايين الوظائف للسودانيين.

وأكد الفقي أن جمهورية مصر العربية تستورد 12 مليون طن من القمح سنويًا لإطعام الشعب المصري، يمكن للسودان توفير هذه الكمية بسهولة من أراضيه، وقد قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتحديد الأرض وكمية المياه اللازمة لإنتاج مثل هذه الكمية في دراسات تفصيلية.

واستطرد: "تمتلك مصر مصادر جيدة للأسمدة والكيماويات الزراعية، كما تمتلك مراكز بحوثها التقنيات الزراعية المتقدمة، وواحدة من أفضل تقنيات الري المحوري والري بالتنقيط، كما تمتلك مصادر طاقة كهربائية تتفوق على احتياجاتها. إن واحدة من صيغ التعاون الاستراتيجي ما بين السودان ومصر يمكن أن تكون (الأسمدة والتقانة والكهرباء مقابل القمح).

