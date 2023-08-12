ارتفاع عدد القتلى في اشتباكات دارفور إلى 126 شخصا

ارتفعت أعداد القتلي إلى نحو126 قتيلً،ا وعدد كبير من الجرحى جنوب دارفور، وذلك وفقا لشبكة «العربية - الحدث» الإخبارية.

وأفادت الشبكة الإخبارية بأن الأوضاع الأمنية تزداد سوءًا جنوب دارفور، لافتة إلي وجود انتشار كبير للسلاح وحشود المسلحين في جنوب دارفور، وأن هناك معارك مستمرة بين قوات الدعم والجيش السوداني في منطقة نيالا بدارفور أيضا مشددة علي استخدام كل أنواع الأسلحة في هذه الاشتباكات.

فيما تحدثت تقارير إخبارية عدة عن وقوع اشتباكات قبلية في دارفور.

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حاكم دارفور يحذر من أعمال العنف ذات الطابع القبلي

وقال مسؤولون في دارفور إنه على مدى الثلاثة أيام الأخيرة، تشهد مناطق واسعة بجنوب غربي نيالا أعمال عنف ذات طابع قبلي بين السلامات والبني هلبة، وهما من القبائل العربية بولاية جنوب دارفور، مؤكدين أن القتال خلف أوضاعًا إنسانية بالغة التعقيد نزحت على أثرها أعداد كبيرة من الأهالي.

وعقب أكثر من 4 أشهر من الحرب الدامية في السودان بين قوات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع وسط مخاوف من تفجر الأوضاع في إقليم دارفور، حذر حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي من خطورة أن تتحول مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور إلى ساحة حرب بين الجيش والدعم السريع.

حمل السلاح في دارفور لحماية المواطنين

وجدد مناوي في كلمة له بمدينة مليط شمال دارفور، دعوته لمواطني الإقليم بحمل السلاح لحماية أنفسهم وممتلكاتهم، مضيفًا أن الظرف الراهن في البلاد يحتم حمل السلاح.

وكشف حاكم إقليم دارفور عن مساعي من قبلهم لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع مع استمرارهم في نشر التعزيزات العسكرية للقوات المشتركة المكونة من حركات دارفور الموقعة على اتفاق سلام جوبا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقًا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال.

يذكر أن قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، تتقاسمان مناطق النفوذ في هذا الإقليم الذي اختبر سنوات سوداء مريرة من الاقتتال.

مخاوف من تفجر الأوضاع في دارفور

ومنذ انطلاق الصراع بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي الماضي، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لاسيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية اشتباكات قبلية متقطعة.

ويزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.