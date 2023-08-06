الإمارات تمنح تشاد آليات عسكرية ومعدات أمنية لدعم جهود مكافحة الإرهاب

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد، بأن دولة الإمارات قدَّمت آليات عسكرية ومعدات أمنية لجمهورية تشاد، وذلك لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة "الإرهاب" ودعم برامج حماية الحدود.

وذكرت الوكالة أن هذه المبادرة “تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة والتي توجت بتوقيع بضع اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقية التعاون العسكري، في شهر يونيو الماضي خلال زيارة رسمية لفخامة محمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، إلى أبوظبي”.

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وسلّم راشد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى تشاد، الآليات والمعدات إلى الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الإستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.