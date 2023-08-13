نائبة محافظ البحيرة: نتابع آخر تطورات مشروعات حياة كريمة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8868 مشروعا في شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابعا، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

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متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستمرارًا لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجًا، لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات.

متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

وتتم المتابعة المستمرة للأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركزي أبو المطامير ووادي النطرون ومنها مجمع الخدمات الحكومية بكوم الفرج وووحدة طب الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية بقرية أبو العطا وسويقة قرية أبو بكر الصديق ومحطة الصرف الصحى بقرية الشجاعة ومركز صحة الأسرة بالغيته ومحطة رفع الصرف الصحي ومكتبة الطفل بقرية أبو العطا بمركز ومدينة أبو المطامير، وأيضا وحدة طب الأسرة ومركز شباب قرية الجعار بمركز وادي النطرون.