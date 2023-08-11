الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة (صور)

رياضة البحيرة تنظم
رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، بالأمس الخميس الموافق 10 أغسطس، مسابقة ثقافية في المعلومات العامة احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو، واشترك في المسابقة 13 فريقًا من الإدارات الفرعية المختلفة، بمشاركة إجمالية تبلغ 75 شابًا وفتاة، وأُقيمت المسابقة في مركز شباب مدينة دمنهور.

وكلف الدكتور حسام الغلبان، أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بتحكيم المسابقة وتضمنت المسابقة أسئلة في مجالات المعرفة العامة والتاريخ والثقافة وقد تنافس الفرق بشكل مثير ومليء بالحماس، بهدف اختبار قدراتهم ومعرفتهم في مختلف المجالات.

Advertisements

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

وفاز مركز شباب النشو البحري، التابع لإدارة كفر الدوار، بالمركز الأول في المسابقة وحصل مركز شباب أبو منجوج شبراخيت على المركز الثاني، بينما حصل مركز شباب كوم القناطر بأبو حمص على المركز الثالث وتم تكريم الفائزين وتقديم التهاني لهم من قبل إدارة البرامج الثقافية والتطوعية.

وتعكس هذه المسابقة الثقافية الاهتمام الذي توليه مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لتنشيط الثقافة والمعرفة بين الشباب وتعد فرصة للشباب لتوسيع معارفهم وتحفيز رغبتهم في التعلم والاستزادة من المعلومات العامة، كما تعزز المسابقة الروح التنافسية الإيجابية وتعزز التواصل والتعاون بين الشباب في المحافظة.

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

وتهدف مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرامج الثقافية والتطوعية إلى تنظيم فعاليات ترفيهية وتثقيفية تلبي احتياجات واهتمامات الشباب، وتساهم في تطويرهم وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

txt

أنواع وأسعار المخللات في أسواق البحيرة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رياضة البحيرة مديرية الشباب والرياضة دمنهور مسابقة ثقافية ثورة 23 يوليو

مواد متعلقة

مشروعك يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة (مستند)

مراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

انسحاب أمير عزمي مجاهد من برنامج على الهواء والسبب صادم ( فيديو)

لعنة الكبار تطيح بالصغار، أدهم الخواجة يرحل عن الزمالك بعد 17 سنة بالنادي، ماذا قال في رسالته

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

رغم تحسن الأحوال الجوية، الأرصاد توجه صرخة تحذير لرواد 5 شواطئ: الوضع مقلق

أحداث 11 أغسطس، استسلام اليابان، حادث قطار دموي بمصر، معركة الصالحية، ميلاد نجاة الصغيرة وشرفنطح، رحيل نور الشريف وطلال مداح

رابطة الأندية تواصل هجومها على بيريرا: ما لوش بصة تذكر وراتبه كفيل بحل أزمات الحكام

مصدر للخير، قصة الجعران المقدس بمعابد الكرنك وسر الدوران حوله 7 مرات

روسيا ترسل أول مركبة فضائية لها إلى القمر منذ خمسين عاما (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 11-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 11-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

فيرجن جالاكتيك ترسل 3 سياح إلى حافة الفضاء (فيديو)

لصوص ينبشون القبور في فرنسا من أجل تحقيق أرباح

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في ختام التعاملات

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية