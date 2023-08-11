رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، بالأمس الخميس الموافق 10 أغسطس، مسابقة ثقافية في المعلومات العامة احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو، واشترك في المسابقة 13 فريقًا من الإدارات الفرعية المختلفة، بمشاركة إجمالية تبلغ 75 شابًا وفتاة، وأُقيمت المسابقة في مركز شباب مدينة دمنهور.

وكلف الدكتور حسام الغلبان، أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بتحكيم المسابقة وتضمنت المسابقة أسئلة في مجالات المعرفة العامة والتاريخ والثقافة وقد تنافس الفرق بشكل مثير ومليء بالحماس، بهدف اختبار قدراتهم ومعرفتهم في مختلف المجالات.

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رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

وفاز مركز شباب النشو البحري، التابع لإدارة كفر الدوار، بالمركز الأول في المسابقة وحصل مركز شباب أبو منجوج شبراخيت على المركز الثاني، بينما حصل مركز شباب كوم القناطر بأبو حمص على المركز الثالث وتم تكريم الفائزين وتقديم التهاني لهم من قبل إدارة البرامج الثقافية والتطوعية.

وتعكس هذه المسابقة الثقافية الاهتمام الذي توليه مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لتنشيط الثقافة والمعرفة بين الشباب وتعد فرصة للشباب لتوسيع معارفهم وتحفيز رغبتهم في التعلم والاستزادة من المعلومات العامة، كما تعزز المسابقة الروح التنافسية الإيجابية وتعزز التواصل والتعاون بين الشباب في المحافظة.

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم عدة مسابقات ثقافية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

وتهدف مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرامج الثقافية والتطوعية إلى تنظيم فعاليات ترفيهية وتثقيفية تلبي احتياجات واهتمامات الشباب، وتساهم في تطويرهم وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.