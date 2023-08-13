السجن المشدد 5 سنوات لمعلم ابتز موظفة بصور خاصة لها

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة معلم بإحدى المدارس في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لاتهامه بتهديد وابتزاز موظفة بصور خاصة بها عبر تطبيق “واتساب”، بالسجن المشدد ٥ سنوات.

تفاصيل التحقيقات في اتهام معلم بابتزاز موظفة بالعياط

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 126 لسنة 2023 جنايات العياط، أن المتهم "خ." البالغ من العمر 35 سنة ويعمل مدرسًا، هدد المجني عليها "ر." الموظفة بإحدى الشركات والبالغة من العمر 28 سنة، كتابة عن طريق رسائل تطبيق "واتساب"، بإفشاء ونشر أمور خادشة للشرف، وهي صورها والمقاطع المرئية الخارجة الخاصة بها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب موافاتها له بمزيد من تلك الصور والمقاطع.



وأضافت التحقيقات أن المتهم، في غضون شهر نوفمبر الماضي، قد تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن حصل على بعض صورها والمقاطع الخاصة بها بغير رضائها، ونشر هذه الصور والمقاطع على الإنترنت، بعدما أدار حسابا خاصا به على واتساب وفيسبوك، بهدف ارتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

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اعترف بارتكاب الواقعة وتهديد المجني عليها

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتهديد المجني عليها بذريعة غريزته الجنسية وإشباعا لشهوته، وأقر بصحة محضري الضبط والتحريات وتقرير الفحص الفني لهاتفه المحمول.



وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم بمعرفة النيابة العامة تبين تطابق محتوى المحادثات على تطبيق "الواتساب" فيما بين الحساب الخاص برقم هاتف المتهم، وهاتف المجني عليها، وبين ما ورد بتقرير الفحص الفني بما فحواه التهديد الصريح والضمني للمجني عليها، والتي اتسقت جميعها وعضددها إقرار المتهم بذلك في التحقيقات.



كما تبين وجود محادثات على ذات التطبيق فيما بين حساب المتهم وبين حساب آخر للمجني عليها برقم هاتف بعبارت تهديد مماثلة لما سبق ذكره، ووجود عدة صور ومقاطع فيديو مرئية خارجة للمجني عليها، أيدها إقرار المتهم وشهادة المجني عليها.

رضخت تحت وطأة التهديد والترهيب

وقالت الموظفة المجني عليها في التحقيقات، إنها رضخت لمطالب المتهم تحت وطأة التهديد والترهيب، وأرسلت إليه عدة صور ومقاطع فيديو مرئية خارجة نظير عدم إفشاء ما قد حصل عليه من قبل من بيانات وصور شخصية لها باختراق هاتفها المحمول.

وأضافت المجني عليها أن المتهم لم يتوانَ عن وعيده واستفحلت تطلعاته الشهوانية مطالبا بالمزيد، وما أن كفت عن الانصياع لأمره حتى بادر بنشر جزء مما تحصل عليه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فعادت وانصاعت "ذلًا" لمطالبه.