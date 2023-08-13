حسام عيد: مهرجان البورصة المصرية بالعلمين ترويج لمواكبة سوق المال العالمى

تعتبر البورصة المصرية من أهم وأسرع وسيلة للتمويل منخفض التكلفة التي تسطيع الدولة من خلالها تخفيض حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لتوسعة أنشطة الشركات المقيدة سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا مما قد يساهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري.

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جانب من فعاليات البورصة فى الساحل، فيتو

حسام عيد: البورصة تحتاج الى الترويج الجيد في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا

قال حسام عيد خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: من أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري هو الترويج الجيد في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميا، ويأتي مهرجان البورصة المصرية بمدينة العالمين الجديدة خطوة إيجابية للترويج الجيد وسط عدد من رجال الأعمال والمستثمرين قد يكون له رد فعل إيجابي على أداء المؤشرات ولكن بشكل محدود جدا ويستمر تاثيره لوقت قصير ايضا.

وأضاف عيد قائلا: تنهض الأسواق المالية العالمية وتتعافى بالعديد من المحفزات التي من شأنها زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة عدد المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية والعربية والمحلية أيضا للاستثمار مثل الطروحات الحكومية الجديدة سواء كانت طروحات عامة لاول مرة أو بيع جزء من هيكل الملكية لمستثمر استراتيجي.

البورصة فى الساحل، فيتو

كيف يمكن خفض عجز ميزان المدفوعات ؟

أكد «عيد» أهمية الاستفادة القصوى وايضا الاستخدام الأمثل لأهم واسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ما يشهده الاقتصاد القومي من تحديات، الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وايضا حركة المؤشرات فى البورصة المصرية وانخفاض عجز ميزان المدفوعات ومن أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري هو الترويج القوي والمستمر لمواكبة أهم الأسواق المالية العالمية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وهناك الكثير من المحفزات والمقترحات الهامة للبورصة المصرية التي من شأنها رفع كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية.

حسام عيد، فيتو

الاستفادة القصوى والاستخدام الأمثل لأهم وأسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة

يقول حسام عيد خبير أسواق المال لـ “فيتو”: من المهم الاستفادة القصوى وايضا الاستخدام الأمثل لأهم واسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ما يشهده الاقتصاد القومي من تحديات، الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وأيضا انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي وانخفاض عجز ميزان المدفوعات.

حركة المؤشرات فى البورصة المصرية

أظهرت حركة المؤشرات فى البورصة المصرية القدرة على تخطى مستويات المقاومة وإمكانية الوصول إلى المستوى التاريخى عند 18400 خلال الجلسات الحالية هذا الاسبوع، كما أن المؤشر السبعينى أيضا يواصل التقدم بجانب المؤشر الرئيسى، حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة.