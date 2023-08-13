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اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزى المصرى، مؤشر الدولار اليوم الأحد 13-8-2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزى المصرى، شهد الدولار حالة سريعة من المقاومة المتوقعة خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع الجمعة ليتعافى من بعض الخسائر التي سببتها بيانات التضخم، التي كانت قائمة مستمرة خلال التعاملات المبكرة، بعد صدور بيانات الصين والولايات المتحدة.

 وعلى صعيد التداولات وحركة المؤشرات ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية موازيا 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.18% إلى 102.730 نقطة، بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، حيث يتجه لتحقيق مكاسب جديدة. 

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التحليل الفنى لمؤشر الدولار، فيتو 

 

مؤشر الدولار الأمريكى - السعر فى البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية 

مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%  .

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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك  QNB 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

مؤشر الدولار، فيتو 

قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري 

أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)  ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

 

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