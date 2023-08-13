الصناعات الغذائية: برنامج تدريبي عن إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء

تعقد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامجا تدريبيا عن “ كيفية إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء”، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري (الغذاء للمستقبل) فى الفترة من اليوم الأحد 13 - 15 أغسطس 2023

وأكد أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية فى تصريحات خاصة لـ فـيـتو، أن هذا يأتى فى إطار البرامج التدريبية التي تقوم بها الغرفة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري (الغذاء للمستقبل) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID))،

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وأشار الجزايرلي، إلى أن الفئات المستهدفة للمشاركة في التدريب (مدير المصنع – مدير الجودة – مهندسي الجودة – مهندسي الإنتاج – مسئولي توكيد الجوده – مسئولي سلامة الغذاء بشركات التصنيع الزراعي ومحطات التعبئه)، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي مجاني لأعضاء الغرفة.

صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2023

وفي السياق، كشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2023 حوالي 665 مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 20 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 645 مليون دولار.

صادرات شهر يناير 2023

وكشف التقرير الصادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزى، وحصلت “فيتو” على نسخة منه بلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 330 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 8% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 306 ملايين دولار.

صادرات شهر فبراير 2023

وبلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 339 مليون دولار.

أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2023 بقيمة 368 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة تراجع في القيمة 5%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 123 مليون دولار بنسبة نمو 38%%، وتمثل 18% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 50 مليون دولار، وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 5%، فالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 38 مليون دولار، وتمثل 6% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 10%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 85 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2023

احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 69 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13%.

ليبيا بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 35%.

فلسطين بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 33%.

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 10%.

اليمن بقيمة 32 مليون دولار محققة نسبة نمو 42%.

الأردن بقيمة 31 مليون دولار محققة نسبة نمو 23%.

إيطاليا بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 101%.

هولندا بقيمة 21 مليون دولار ونسبة نمو 46%.

السودان بقيمة 21 مليون دولار ونسبة تراجع 60%.

وفى المركز العاشر سوريا بقيمة 19 مليون دولار ونسبة تراجع 16% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2022.

أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2023

1- احتلت ليبيا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار.

2- إيطاليا بقيمة صادرات 22 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار.

3- فلسطين بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار.

4-اليمن بقيمة صادرات 32 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار.

5- السعودية بقيمة صادرات 69 مليون دولار وقيمة زيادة 8 ملايين دولار.

6- البرازيل بقيمة صادرات 10 ملايين دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 ملايين دولار.

7-هولندا بقيمة صادرات 21 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 7 ملايين دولار.

8- إسبانيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 6 ملايين دولار

9-الاردن بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 6 ملايين دولار.

10-جاءت المركز العاشر بولندا بقيمة صادرات 10 ملايين دولار وقيمة زيادة بلغت 5 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

أهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2023

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2023 ، ترصد فـيـتو القائمة كالتالى:

1-تصدر القائمة صادرات السكر والجلوكوز بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو 61% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

2- الفراولة المجمدة بقيمة 42 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 47%.

3- الشيكولاتة المصنعة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 23%.

4- المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 37 مليون دولار ونسبة نمو 15%.

5-الخضار المجمد بقيمة 36 مليون دولار ونسبة تراجع 10%.

6-الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة 36 مليون دولار ونسبة تراجع 34%.

7- البسكويت والمحضرات الغذائية من الحبوب بقيمة 33 مليون دولار ونسبة نمو 26%.

8-الخضر المحضرة والمعلبة بقيمة 29 مليون دولار ونسبة نمو 113%، الخمائر بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 8%.

9- النباتات الطبية والعطرية بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 51%.

10-الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 84%،.. وغيرها من السلع.