الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

السجن 7 سنوات لعاطل متهم بخطف الهواتف المحمول من المواطنين في شبرا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 7 سنوات لعاطل متهم بخطف الهواتف المحمول من المواطنين باستخدام دراجة نارية وحيازة سلاح في شبرا.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، لسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف، وبحوزته ( فرد خرطوش، طلقة لذات العيار). 

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، كما اعترف المتهم بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 

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محكمة جنايات شمال القاهرة الادارة العامة لمباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة شبرا مصر النيابة العامة

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