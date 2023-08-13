الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عصابة نشل الهواتف المحمولة من المواطنين في الجمالية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس شخصين كونوا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل بمنطقة الجمالية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "مجهولة المصدر") بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" وارتكاب (4) وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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