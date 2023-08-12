السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

ميتسوبيشي تطلق نظام الاتصال بالهاتف الذكي (صور)

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

استقبل السوق الإندونيسي، سيارات  ميتسوبيشي Xforce كروس أوفر المدمجة جديدة بتصميم يميز المقصورة بشاشة نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة وشاشة عدادات مقاس 8 بوصة، ويستخدم صانع السيارات حشوة قماشية مختلطة للوحة القيادة لأول مرة، وتحتوي على نظام صوتي ديناميكي Yamaha Premium مكون من ثمانية مكبرات صوت.

وتتميز سيارات ميتسوبيشي، بشاشة معلومات والترفيه تسمح  بالاتصال بالهاتف الذكي مع WebLink، الذي يعرض التطبيقات على الشاشة الأكبر، وتحتوي الشاشة على وظائف متعددة العناصر وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام، يمكن للمسافرين توصيل أجهزتهم بمنافذ USB من النوع A وType-C أو استخدام الشاحن اللاسلكي الأمامي.

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ميتسوبيشي Xforce الكروس أوفر المدمجة من الداخل

وتتمتع ميتسوبيشي بمساحات تخزين كبيرة، حيث تدعي الشركة أنه يمكنك إخفاء 21 زجاجة بلاستيكية سعة 600 مليلتر في حواف الأبواب، وغيرها من الصناديق الصغيرة، كما أن لديها صندوق كونسول مع مبرد شراب، وفي الخلف، تتميز بأرضية صندوق خلفي قابلة لتعديل الارتفاع، ويمكن أن تنمو سعة التخزين الخلفية مع المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 40:20:40.

مواصفات محرك سيارات ميتسوبيشي Xforce 

وزودت سيارات ميتسوبيشي بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندرات، والذي يولد 103 حصانًا و141 نيوتن متر من عزم الدوران ناقل حركة متغير باستمرار عالي الكفاءة، وفي حين أن المحرك يعمل فقط على العجلات الأمامية، فإن Xforce لديها ما يصل إلى 222 ملم من الخلوص الأرضي عند تجهيزها بجنوط مقاس 18 بوصة، وتحتوي الكروس أوفر على أربعة أوضاع للقيادة: عادي، وحصى، وطين، ورطب.

 

ميتسوبيشي Xforce الكروس أوفر المدمجة من الخلف

ويبلغ طول سيارات ميتسوبيشى Xforce  الإجمالي 4390 مم وعرضها 1,810 مم وارتفاعها 1,660 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,650 مم، وتتبنى الكروس الجديدة تطورًا للواجهة الأمامية للعلامة التجارية Dynamic Shield، وتحمل شعار العلامة التجارية ثلاثي الألماس مع مصابيح أمامية على شكل حرف T وأضواء نهارية تحيط بالشبكة الزاويّة، وينتقل التصميم إلى المصابيح الخلفية بتقنية LED.

 

سيارات ميتسوبيشي Xforce لأول مرة في معرض Gaikindo Indonesia

وظهرت سيارات ميتسوبيشى Xforce لأول مرة في معرض Gaikindo Indonesia الدولي للسيارات، وستطرح للبيع في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، ويبدأ سعرها من 382,500,000 روبية إندونيسية 

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