إعلامي سعودي: ديربي الأهلي والزمالك على مستوى مصر فقط.. شوفوا الهلال والنصر (فيديو)

قارن الإعلامي السعودي وليد الفراج بين ديربي القاهرة الذي يجمع الأهلي والزمالك بنظيره ديربي الهلال والنصر في السعودية.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد قبل مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية: محدش يقول إن ديربي الزمالك والأهلي هو ديربي الشرق الأوسط، لا دا بقى على مستوى مصر فقط.

وأضاف: "ديربي إيه اللي مفيش فيه جمهور واللاعيبة محدش يعرفها، شوفوا الهلال والنصر، والدوري السعودي تنقله 40 قناة فى العالم، حاولوا تتكيفوا مع المرحلة الجاية.

وليد فراج حتى من غير صفقات الدوري السعودي الاخيرة كان هيقول نفس الكلمتين دول وبالاستفزاز والاستعلاء دا ومحدش يلومه مش هو اللي بيدخل 1000 واحد بالعافية ويقعدهم كإنهم في حضانة ويقعدوا صامتين من غير تشجيع ويتقبض عليهم ويتنكل بيهم.pic.twitter.com/bvdEajc6dD — مَحْمود (@maLegasov) August 12, 2023

وأعلن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر مساء اليوم في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل الهلال أمام النصر في نهائي البطولة العربية

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري.

في الهجوم: سافيش، مالكوم.

تشكيل الهلال، فيتو

وأعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال مساء اليوم في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

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تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي لاجامي - سلطان الغنام - عبد الاله العمري- أليكيس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخبيري - مارسيلو بروزفيتش - شيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - تاليسكا.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

وتنطلق مباراة النصر والهلال في نهائي المسابقة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، اليوم السبت.

وتأكد غياب الحارس الأساسي للهلال عبدالله المعيوف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الهلال والشباب بالبطولة العربية.

وشارك حبيب الوطيان الحارس الاحتياطي في مباراة الهلال والشباب بعد طرد المعيوف.

ويعد الوطيان هو الحارس الثالث للهلال السعودي بعد عبدالله المعيوف ومحمد العويس والذي يغيب عن البطولة العربية للإصابة.

ووفقًا للائحة كأس الملك سلمان للأندية، فإن الهلال السعودي سيفقد جهود عبدالله المعيوف أمام النصر بعد طرده أمام الشباب.

وكان الهلال قد أعلن عن إصابة ايضًا محمد العويس في مفصل الكتف، قبل ملاقاة السد القطري في الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث غادر العويس معسكر الهلال ليعود إلى الرياض، من أجل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي، إلا أن المدير الفني أرسل للحارس مرة أخرى من اجل حراسة مرمى الفريق أمام النصر.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الهلال السعودي أمام مواطنه النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة المباراة، ويعاونه كلا من لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، والحكم الرابع محمود البنا، ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم سمير الكزاز، ويعاونه الحكم فوراري مقران.

وذكرت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن إدارة لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رفضت طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتي الفريقين أمام أبها والاتفاق في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الهلال والنصر في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الإثنين المقبل، أي بعد 48 ساعة فقط من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويحل الهلال ضيفًا على أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية،، بينما يحل النصر ضيفًا على الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في التاسعة مساءً.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر، للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1.