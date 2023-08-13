الأحد 13 أغسطس 2023
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ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

وليد الفراج، علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على سخرية الإعلامي السعودي وليد الفراج، من الديربي المصري “المباراة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك” حيث وصف المباراة بين الأهلي والزمالك بأنه لا يشاهدها سوى المصريين فقط، بعكس مباراة الديربي السعودي بين فريقي الهلال والنصر.

 

تعليق ساويرس على سخرية وليد الفراج

سخرية وليد الفراج، دفعت المهندس نجيب ساويرس بالرد، مطالبًا بإعادة جماهير الكرة المصرية إلى الملاعب مرة أخرى.  


وكتب المهندس نجيب ساويرس تغريدة على تويتر، تعليقًا على وليد الفراج قائلا: "حان الوقت لإعادة الجماهير للملاعب كفاية ……". 

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وجاء تعليق نجيب ساويرس على وليد الفراج، ردًا على أحد متابعيه، الذي قال: "هتجاهل الطريقة الـ... اللي الأستاذ بيتكلم بيها بس كلنا عارفين إن وجود الأهلي في اي ماتش بيجيب مشاهدات وتفاعل أكبر من أندية السعودية كلها فما بالك بماتش مع الزمالك! كون إن بلدنا مش حابه تظهر ده بمنعها للجمهور من الحضور ده لا يعني إننا نشكك في الحقيقة دي."

سخرية وليد الفراج من الديربي المصري


جدير بالذكر أن الإعلامى السعودى وليد الفراج سخر من الكرة المصرية، ورد على رسالة من مشجع مصري وقال الإعلامى السعودى عبر برنامجه التلفزيوني إن ديربي العرب هو ديربى الأهلى والزمالك فى مصر.


وسخر وليد الفراج من الكرة المصرية، قائلًا "إن ديربي الهلال والنصر هو الأفضل في الشرق الأوسط، بعد الصفقات العالمية التي جاءت للدوري السعودي هذا الصيف، وأن مباراة الأهلي والزمالك أصبحت ديربي داخل مصر فقط، بسبب تراجع مشاهدة الدوري المصري."

 

الديربي السعودي بين الهلال والنصر

وأشار وليد الفراج إلى أن الديربي السعودي بين الهلال والنصر فى نهائى البطولة العربية المقام الآن، يؤكد أن الكرة السعودية فى تطور.

وليد الفراج يسخر من الديربي المصري، فيتو


وأضاف الفراج أن الدورى المصرى لا يشاهده إلا أهل مصر، بينما الدورى السعودى يتم نقله عبر 40 قناة عالمية.


وقال وليد الفراج ذلك ردًا على أحد المشجعين المصريين، الذي قال إن ديربي مصر بين الزمالك والأهلي هو ديربي عالمي، حيث رد الفراج قائلًا: "يا اخى لا تريه الاسماء الموجودة فى الملعب فى السعودية، ديربى مصر على مستوى مصر."


وأثارت سخرية وليد الفراج غضب العديد من مسئولي الكرة، وعلق رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، مستنكرًا ما قاله الفراج، فقال دياب: "ديربي الكرة المصرية الاقوى والاكبر في الشرق الاوسط شاء من شاء وأبى من أبى".

 

توضيح وليد الفراج بعد الهجوم عليه

وبعد الهجوم عليه، عاد الإعلامي السعودي وليد الفراج، وأوضح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "MBC أكشن" فقال: "نحن نحترم  كل المسابقات والأندية العربية، والرأي الذي سئلت عنه في حلقة أمس كان يتحدث عن الوضع الحالي لديربي الهلال والنصر بالسعودية مقارنة بالأهلي والزمالك في مصر".


وعلق الفراج قائلًا: "نرجو ألا يكون هناك حساسية في هذا الموضوع، وأي نجاح لأي دولة عربية يفترض أن يفرح كل جمهور كرة القدم بالمنطقة العربية."


وأضاف وليد الفراج "تحدثت عن الوضع حاليا فيما يخص ديربي السعودية ومصر، وليس تاريخيًا."

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