الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم: تطوير جميع مناهج المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائي

رضا حجازي، فيتو
رضا حجازي، فيتو

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تطوير جميع مناهج المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024 - 2029، وتم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وبعد طرح مناهج المرحلة الإعدادية للتأليف سيتم البدء فى إعداد مناهج المرحلة الثانوية.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لدينا 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ولا أروع وأدعو الجميع إلى زيارتها للاطلاع على التجربة، مشددا على أنه لا بد وأن تعود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى دورها الحقيقى وهو التربية ولا بد من مشاركة أولياء الأمور فى هذا الأمر.

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وتحدث وزير التعليم عن القضايا الأساسية للخطة الاستراتيجية 2024,2029، منها تنمية القيم واحترام الآخر واكتشاف وتنمية الموهوبين وتنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للشباب والنشء، والقضية السكانية، موضحا أن الزيادة السكانية تبتلع التنمية وهناك علاقة وثيقة بين مستوى التعليم والزيادة السكانية والتوسع كما وكيفا لكل الفئات وعلاج التسرب من التعليم وخفض نسبة الأمية ولا بد من وضع خطة استراتيجية قوية جدا لمحو الأمية لوضع مدخل تنموى.

وشدد الوزير على أنه سيتم إحكام بنك الأسئلة ومشاركة المعلمين وتدريبهم على كيفية صياغة مفردات الأسئلة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

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