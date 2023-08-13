وزير التعليم: 800 ألف طفل يلتحقون بالمدارس سنويا

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القيادة السياسية تهتم بتطوير التعليم وبناء الإنسان، موضحا أن هناك زيادة سنويًا فى أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس 800 ألف طفل، وهناك زيادة سكانية، حيث يحتاج هؤلاء الطلاب إلى مدارس وفصول جديدة سنويًا.

استراتيجية تطوير التعليم

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم طرح استراتيجية تطوير التعليم 2024.2029، على المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بعد صدوره، موضحا أنه تمت الموافقة على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وهناك آليات كبيرة لانتقاء المعلمين بكل شفافية وكفاءة، مؤكدا أن المعلم يتم تعيينه على مستوى الإدارة التعليمية ولدينا حصر بكل احتياجات المدارس من المعلمين.

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جمعية أصحاب المدارس الخاص

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حديثه لرئيس جمعية أصحاب المدارس الخاص، قائلا: عندنا 10 آلاف مدرسة خاصة ونرغب فى 30 ألف مدرسة خاصة فالوزارة تشجع القطاع الخاص وهناك تسهيلات كبيرة يتم تقديمها وعاوزين القطاع الخاص يدخل بقوة للاستثمار في التعليم، متابعا: نسعى إلى طالب لديه من المهارات والجدارات وليست المنافسة على نصف درجة محتاجين تعلم حقيقى، وبناء شخصية وعلوم مستقبل والمنافسة عالمية فى سوق العمل.

وقال الدكتور رضا حجازى: أصبحت هناك مكاشفة وتحديد المشكلة مهم، مشيرا إلى أن هناك كثافات مرتفعة والوزارة تعلم ذلك جيدا، ولازم يكون عندنا حلول والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لا بد من أن يدخل بقوة.

وتطرق الوزير إلى أن السناتر والدوري الخصوصية أصبحت نسق موازى للتعليم وتحديات، متسائلا: هل الدروس الخصوصية تقيس مهارة ؟ أشك فى ذلك. والمدرسة هى المكان الوحيد للتعلم، وحضور الطالب للمدرسة واقترانه بزملائه هي جزء من بناء الشخصية.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).