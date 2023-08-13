أوائل الثانوية العامة بالأقصر: تفوقنا بدعم الوالدين وعدم وجود ضغط نفسي (صور)

احتفلت اليوم مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر، بأوائل الشهادة الثانوية العامة، برئاسة صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بتوجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

تكريم أوائل الثانوية العامة

وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن المعلمين هم أساس العملية التعليمية، وأولياء الأمور عليهم الجهد الأكبر في نجاح منظومة التعليم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر في تصريحات خاصة لـ "بوابة فيتو"، أن تكريم الطلاب اليوم دليل على تقدير جهدهم وجهد آبائهم، علما أن الحصول على الشهادة الثانوية خطوة صغيرة في مجال العلم والبحث العلمي لطلاب الأوائل.

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والتقت بوابة فيتو أوائل الثانوية العامة على مستوى جميع الأقسام الأدبي والعلمي رياضة والعلمي علوم.

الأولى على القسم الأدبي

وقالت برناديت سمير جورج، الأولى على القسم الأدبي، أن الجد والاجتهاد سبب تفوقي ودعم والدي، موضحة أن دخولي قسم الأدبي كان مجرد ميل للمواد الأدبية وليس خوفا من المواد العلمية.

أوائل الشهادة الثانوية العامة 2023

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "بوابة فيتو"، أن يومي الدراسي كان عبارة عن المذاكرة في النهار والدروس ليلا، وذلك تنظيم مني ولم يكن لوالدي ضغط علي خلال العام، ونسقت على كلية اقتصاد وعلوم سياسة، وأتمنى استمرار تفوقي دائما.

وقال عبد الرحمن محمد محمود، علمي رياضة، مدرسة فاطمة الزهراء بإسنا، أن حصولي على المركز الأول في محافظة الأقصر، خطوة جيدة جدا بالنسبة، ولا ينتابني أي شعور بعدم الحصول على تصنيف على مستوى الجمهورية، لأني قومت بما ينبغي ووفقني الله إليه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة فيتو"، أن تنسيقي مفتوح لجميع كليات الهندسة في مصر، وأتمنى الوصول إلى مركز عالمي في مجال البرمجة، مضيفا أن جهدي خلال العام الدراسي كان مقسم مابين الدراسة والترفيه، ودعم والدي وليس بالضغط النفسي.

الأول علمي قسم رياضة بالأقصر

وقال محمد جمال عدلي أمين، علمي علوم، مدرسة كيمان المطاعنة بإسنا، أنني اجتهدت للحصول على أعلى الدرجات لكن لم أتوقع ترتيبي على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن دراستي خلال العام كانت تتراوح ما بين الترفيه والجد في المذاكرة كتحدي وليس ضغط الثانوية العامة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة فيتو"، أنني نسقت في المرحلة الأولى على كلية طب جامعة الأقصر، وحتى الآن لم أحدد مجال معين في الطب، سأقرر ذلك خلال الدراسة.

الأول علمي قسم رياضة