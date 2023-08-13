الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

أسماء المكرمين من طلاب الدبلومات الفنية خلال احتفالية محافظة الإسماعيلية

حفل التكريم، فيتو
حفل التكريم، فيتو

كرم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أوائل الشهادة الثانوية الفنية لهذا العام على مستوى المحافظة، وذلك في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية.  

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادات العامة في المحافظة (فيديو وصور)

أسماء الطلاب الأوائل المكرمين بحفل محافظة الإسماعيلية (صور)

وذلك بحضور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وإحسان محمد زين العابدين مدير عام التعليم الفني.  

تكريم الأول على الجمهورية بتخصص اللوجستيات 

وشمل التكريم كل من الطالب على محمد السيد من مدرسة المعدات الثقيلة تخصص لوجستيات والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية على مدارس التأسيس العسكري. 

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والطالبة منة الله إبراهيم أبوالعباس المدرسة الفنية الفندقية "نظام جدارات"، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية تخصص برنامج فني مشرف غرف
وعصام حمادة محمد من مدرسة تحسين الخطوط العربية بالإسماعيلية والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في امتحان شهادة دبلوم الخط العربي. 

التعليم الفني نظام الخمس سنوات 

وجاء أوائل التعليم الفني صناعي نظام الخمس سنوات كالتالي: عبد الله صابر كامل في المركز الأول بمجموع ٩٩.١٪، محمود هشام محمود خليل في المركز الأول مكرر بمجموع ٩٩.١٪، يوسف محمود عبد ربه في المركز الأول مكرر بمجموع ٩٩.١٪.

وتم تكريم أوائل التعليم الصناعي اللوجستي وهم علي محمد السيد في المركز الأول بمجموع ٩٧.٢٪، محمد حسين حسانين في المركز الثاني بمجموع ٩٦.٨٪، ياسين سامي شعبان عبدالرازق في المركز الثالث بمجموع ٩٥.٩٪. 

كما تم تكريم أوائل التعليم الصناعي نظام ثلاث سنوات وهم: سمر أيمن عبدالله حسن في المركز الأول بمجموع ٩٤.٨٪، رشا هاني عبد المعطي في المركز الثاني بمجموع ٩٣.٩٪، سما محمد محمود إبراهيم في المركز الثالث بمجموع ٩٣.٥٪. 

وكذلك تم تكريم أوائل التعليم الصناعي نظام التعليم المزدوج وهم محمد عبده عبدالفتاح شحاته في المركز الأول بمجموع ٩٣.٤٪، محمود رضا محمود محمد في المركز الثاني بمجموع ٩٢.٧٪، سليمان سعيد محمد كامل في المركز الثالث بمجموع ٩٢.٤٪. 

كما تم تكريم أوائل التعليم الصناعي نظام الجدارات وهم: أمنة محمد عبدالوهاب أحمد في المركز الأول بمجموع ٩٧٪، أمل منير أرميا جرجس في المركز الثاني بمجموع ٩٦.١٪، إيمان عليوة عبد القادر في المركز الثالث بمجموع ٩٥.٥٪.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تكريم إحسان محمد زين العابدين مدير عام التعليم الفني، ضمن تكريم القيادات التعليمية بالمحافظة.

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