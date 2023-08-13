الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

بالطبل البلدي والنبوت.. اشتعال مزاد المانجو في سوق المستقبل بالإسماعيلية (فيديو وصور)

جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو

"صلّ على النبي وقرب يا عم".. هكذا يبدأ مزاد بيع المانجو في سوق المستقبل الواقع في محافظة الإسماعيلية

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ضخ 400 ألف زريعة سمك في ترعة السويس بالإسماعيلية لتعويض الفاقد من الصيد

حيث يتوافد المئات من التجار يوميا من كافة أنحاء الجمهورية لشراء المانجو الإسماعيلاوي.  

جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو

ويبدأ المزاد بطقوس معينة، حيث يستعرض التجار ثمار المانجو حول البائعين بائعا تلو الآخر. 

جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو

ويقوم التجار ببدء المزايدة على المانجو، حتى يتم الاستقرار على سعر معين ثم يقوم البائع باستلام الأموال وتسليم المشتري المانجو.  

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جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو

وكانت عدد من مزارع محافظة الإسماعيلية، قد شهدت بدء حصاد محصول المانجو الإسماعيلاوي وتحديدا الأصناف المحلية الشهيرة مثل "السكري والزبدة، والتي يطلق عليها البشاير.  

جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو

بداية موسم حصاد المانجو 

ومن جانبه، أكد أحمد شجيع صاحب مزرعة مانجو ومنسق مهرجان المانجو في الإسماعيلية، أن موسم حصاد المانجو الإسماعيلاوي بدأ مبكرا هذا العام، وذلك بسبب العوامل الجوية والتغيرات المناخية التي طرأت على مناخ محافظة الإسماعيلية.

جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو

طريقة الحصاد 

أوضح أحمد شجيع أن عملية الحصاد تتم بواسطة استخدام خطاف لجلب الثمار الناضجة من أعلى الأشجار ثم وضعها، في صناديق الحصاد مع فصل كل الأنواع عن بعضها، وذلك حسب طلب المشتري.  

 

 

 

 

جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو

وأوضح أحمد شجيع، إن الموقع الاستراتيجي للإسماعيلية جعل لها حظا وفيرا بمقوماتها ونوعية التربة الرملية الصافية التي أدت إلى تميز محصول المانجو والذي تشتهر به المحافظة.  

أثر ملوحة التربة على زراعة المانجو والموالح 

وأوضح أنه رغم زيادة المياة الجوفية كناتج من حفر قناة السويس إلا أن هذا كان لصالح المنتج الإسماعيلي الأشهر، بالإضافة إلى جميع منتجات الموالح والتي تحقق فيها المحافظة أعلى إنتاجية على مستوى الجمهورية سنويا، حيث جعلت كل هذه العوامل دافعا قويا لإقامة مهرجان المانجو الأول بالمحافظة.  

جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو
جانب من المزاد، فيتو

عمل جماعي واحد 

وطالب الجميع بضرورة المشاركة والعمل على قلب رجل واحد من أجل إنجاح هذا المهرجان الذي سوف يخرج للنور يكتب بحروف من ذهب في تاريخ تلك المحافظة العريقة.  
 

دعم السياحة وجذب الاستثمارات 

من جانبه، قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق إن السبب الرئيسي لإقامة مهرجان هو دعم السياحة بالمحافظة وخلق المزيد من الفرص التسويقية والاستثمارية وجذب الاستثمارات للمحافظة، وذلك من خلال الصناعات القائمة على زراعة المانجو.  

الهدف من المهرجان  

ويهدف هذا المهرجان إلى دعم السياحة داخل محافظة الإسماعيلية والتي تشتهر بأنها من محافظات سياحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى الترويج وخلق العديد من الفرص التسويقية لمنتجات الإسماعيلية من المانجو الذي يحظى بشهرة عالمية. 

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