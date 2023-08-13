أسماء الطلاب الأوائل المكرمين بحفل محافظة الإسماعيلية (صور)

كرم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أوائل الشهادات العامة، اليوم الأحد وذلك في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتي شملت تكريم عدد 74 طالبًا وطالبةً من حَمَلَة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية والتربية الخاصة.

وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة والقيادات التعليمية بالمحافظة.

تكريم الأول على الجمهورية بمدارس STEM

وجاء في مقدمة المكرمين الطالب أدهم محمود حسن فهمي، الحاصل على المركز الأول على الجمهورية شعبة الرياضيات من طلبة مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية بمجموع درجات ٦٦١.٣.

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جانب من التكريم، فيتو

أسماء المكرمين من الأوائل على المحافظة

كما كرم المحافظ أوائل محافظة الإسماعيلية الشعبة العلمية(علوم) وهم جنى تامر سعيد صديق محمود أحمد في المركز الأول بمجموع درجات ٣٩٥، أحمد السيد قطب السيد محمد في المركز الأول مكرر بمجموع درجات ٣٩٥، علي حاتم عبدالله أحمد شراب في المركز الأول مكرر بمجموع درجات ٣٩٥، باسم محمد عبدالعزيز محمد في المركز الرابع بمجموع درجات ٣٩٣، حمزة هاني سالمان فيصل في المركز الرابع مكرر بمجموع درجات ٣٩٣، إبراهيم محمد السيد حسن حجازي في المركز السادس بمجموع درجات ٣٩٢، مايا وائل محمد محمد في المركز السابع بمجموع درجات ٣٩١، مريم محمد محمود خلف الله في المركز السابع مكرر بمجموع درجات ٣٩١، عبدالله محمد فتح الله محمد عبد الدايم في المركز التاسع بمجموع درجات ٣٩٠.٥، زياد محمد علي محمد في المركز العاشر بمجموع درجات ٣٩٠.

جانب من التكريم، فيتو

الشعبة العلمية

وكرم محافظ الإسماعيلية أوائل محافظة الإسماعيلية بالثانوية العامة من القسم العلمي شعبة الرياضيات وهم الزهراء عبد الحميد محمد محمد علوان في المركز الأول بمجموع درجات ٣٩٩.٥، أحمد رضا محمد صديق علي في المركز الثاني بمجموع درجات ٣٩٨، سلمى محمد عبدالناصر إبراهيم في المركز الثالث بمجموع درجات ٣٩٦.٥، عبدالله أيمن عطية علي إبراهيم في المركز الرابع بمجموع درجات ٣٩٢.٥، أحمد محمد أحمد عبدالجليل إبراهيم في المركز الخامس بمجموع درجات ٣٩١، عبدالرحمن حسن علي حسين الشربيني في المركز السادس بمجموع درجات ٣٩٠، محمد أحمد عبدالمنعم محمد حسان في المركز السابع بمجموع درجات ٣٨٩.٥، محمد مجدي حامد حسن في المركز الثامن بمجموع درجات ٣٨٩، بسملة طلال أحمد محمد في المركز التاسع بمجموع درجات ٣٨٨.٥، أحمد محمد العبد أحمد طه أبوعامر في المركز التاسع مكرر بمجموع درجات ٣٨٨.٥.

جانب من التكريم، فيتو

الشعبة الأدبية

كما كرم المحافظ أوائل المحافظة بالثانوية العامة القسم الادبي وهم بسملة مجدي عبداللطيف فوزي في المركز الأول بمجموع درجات ٣٧٩، رحمة عادل محمد حسين عبدالله في المركز الثاني بمجموع درجات ٣٧٦، ندى عاطف محمد محمود محمد في المركز الثالث بمجموع درجات ٣٧٥.٥، نور محمد إبراهيم محمد علي السحلي في المركز الرابع بمجموع درجات ٣٧٤.٥، سما جمال الدين أحمد الشيخ أبوإدريس في المركز الخامس بمجموع درجات ٣٧٠، مريم محمد عبد العزيز محمد في المركز الخامس مكرر بمجموع درجات ٣٧٠، منى أحمد إبراهيم عبدالسلام إبراهيم في المركز السابع بمجموع درجات ٣٦٩.٥، روان محمد سمير محمد توفيق في المركز السابع مكرر بمجموع درجات ٣٦٩.٥.

جانب من التكريم، فيتو

نور أحمد الطيب عبدالحميد سليمان في المركز السابع مكرر بمجموع درجات ٣٦٩.٥، نجاة محمود عطا إسماعيل في المركز العاشر بمجموع درجات ٣٦٨.

أوائل التعليم المدمج

وتضمَّنت الاحتفالية أيضًا تكريم الطلبة الأوائل للدمج على مستوى المحافظة وهم، رقية وائل محمود عبدالحميد عبدالهادي في المركز الأول بمجموع درجات ٣٧٦، فرح أحمد حسن محمد في المركز الثاني بمجموع درجات ٣٧٦ المكفوفين.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تكريم القيادات التعليمية بالمحافظة؛ تقديرًا لجهدهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية حيث تم تكريم محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، سامي فضل محمد دياب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إسماعيل محمد محسن مدير عام التعليم العام، أحمد إبراهيم سيف النصر مدير إدارة الأمن، وفاء سليمان إبراهيم مدير التعليم الثانوي، أمل خليل رواش السعدني مدير مدرسة STEM.

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