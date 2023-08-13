محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادات العامة في المحافظة (فيديو وصور)

كرم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم بقاعة المؤتمرات في ديوان عام المحافظة، أوائل الشهادات العامة والتي تشمل الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية والابتدائية، ومدرسة النور للمكفوفين.

فخر للمحافظة

ومن جانبه أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على أن نجاح هؤلاء الطلاب يعد فخرا كبيرا للمحافظة، ونموذجا يحتزى به بين طلاب المحافظة.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر لأولياء أمور الطلاب والذين بذلوا الجهد والوقت من أجل مستقبل مزدهر لابنائهم والذي ظهر من خلال هذا التفوق الجلي.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان قد شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احتفالية تكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة لعام 2023، التي نظمتها جريدة الجمهورية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

تكريم أوائل الثانوية العامة

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب حسين محافظ مطروح، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحري، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

وفى مستهل، كلمته أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الكريم الذي تقيمه جريدة الجمهورية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، موجها لهم خالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود مخلصة وتعاون صادق وشراكة حقيقية مع الوزارة، من أجل تقديم كافة أوجه الدعم الشامل لرعاية أبنائنا الطلاب خاصة المتفوقين منهم، مشيدا باختيار مدينة العلمين كمكان لإقامة الحفل.

كما أعرب الوزير عن سعادته بلقاء أوائل الثانوية العامة للمرة الثانية، مشيًرًا إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالمتفوقين والنابغين والموهوبين، كما أكد أن الوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم، موضحًا أن المتفوقين فى شهادة الثانوية العامة هم فخر للوزارة ومصر بأكملها.

أوائل الثانوية العامة 2023

وأوضح الوزير أن الدرجة التي حصل عليها أوائل الثانوية العامة هذا العام، تتسم بالعدالة والشفافية، مشيرا إلى أن كل طالب له الحق في التظلم، موضحًا أنه في حالة استحقاق الطالب لأي درجات سيحصل عليها فورًا.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت فى امتحانات هذا العام على أن تكون فى أفضل صورها، لافتا إلى أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة واتخذت العديد من الإجراءات لضمان انتظام سير الامتحانات، كما أشار إلى أنه أصدر كتابا دوريا جديدا للمرحلة الثانوية بمنع اي تحويلات ابتداء من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي إلا لأسباب استثنائية محددة، وبموافقة لجنة من الوزارة.

وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والموجهين بعد انتهاء كل امتحان، لمراجعة الامتحان ونموذج الإجابة قبل التصحيح، لافتا إلى أنه تم رفع نماذج الأسئلة والإجابة للمواد على موقع الوزارة.